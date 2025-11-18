TP.HCM: Lưu ý để không gián đoạn thẻ BHYT từ ngày 1-1-2026 18/11/2025 16:15

Mới đây, BHXH TP.HCM cho biết, ngày 17-11, BHXH TP.HCM ban hành văn bản số 3532/BHXH-QLT về việc nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT và cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2026 gửi đến các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý người tham gia BHYT, cơ sở giáo dục – đào tạo và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng.

Lưu ý quan trọng để không gián đoạn thẻ BHYT từ ngày 1-1-2026.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2026, BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý người tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục và đào tạo; tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn TP.HCM thực hiện như sau:

Đối với đơn vị sử dụng lao động

Để gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày 1-1-2026 đến 31-12-2026, chậm nhất ngày 25-12-2025, đơn vị chuyển nộp đầy đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN chậm đóng tính đến hết tháng 11-2025 và số tiền phát sinh thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của tháng 12-2025 (bao gồm số tiền truy thu, số tiền lãi chậm đóng nếu có).

Trường hợp đến hết ngày 31-12-2025, nếu đơn vị còn chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thì chưa được cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT của năm 2026. Sau khi chuyển nộp tiền đầy đủ, đơn vị lập hồ sơ điện tử 604 (ghi vào Mẫu TK3-TS nội dung: đề nghị cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT 2026) gửi đến cơ quan BHXH để được cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2026 kịp thời.

BHXH TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị rà soát danh sách lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm… để cập nhật đúng số lượng cần gia hạn, tránh sai lệch dữ liệu.

Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo

Học sinh phổ thông; người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM (gọi chung là học sinh) được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (50% ngân sách Trung ương và 50% ngân sách địa phương hỗ trợ thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố).

Trường có trên 5.000 HSSV: phải chuyển tiền BHYT trước 25/12.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2025 – 2026 và chuyển tiền thu BHYT của sinh viên trước ngày 20-12-2025 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2026.

Trường hợp do số lượng HSSV tham gia lớn (từ 5.000 HSSV trở lên), cơ sở giáo dục và đào tạo chưa thu thập thông tin đầy đủ theo Mẫu D03-TS; Mẫu TK1-TS thì phải chuyển tiền đóng BHYT sinh viên của năm học 2025 - 2026 trước ngày 25-12-2025 và nộp hồ sơ điện tử 603 trong tháng 1-2026 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2026.

Đối với các đơn vị quản lý người tham gia BHYT và Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng

Các đơn vị phải hoàn tất đối chiếu, thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2025 chậm nhất ngày 28-12-2025 và nộp hồ sơ điện tử 603 để kịp thời cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT cho người dân từ ngày 1-1-2026.

BHXH TP.HCM yêu cầu các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ và chuyển nộp tiền đúng, đủ theo hướng dẫn trên. Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT của người tham gia thì đơn vị quản lý người tham gia, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoàn toàn chịu trách nhiệm.