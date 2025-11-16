TP.HCM: Đã đóng BHYT cho con từ đầu năm, phụ huynh có được hoàn tiền khi ngân sách hỗ trợ 100%? 16/11/2025 12:35

(PLO)- Chính sách hỗ trợ 100% BHYT từ 2026 khiến bạn đọc thắc mắc khoản tiền đã đóng đầu năm có được trả lại.

Mới đây, sau thông tin học sinh và người trên 65 tuổi tại TPHCM được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, nhiều bạn đọc thắc mắc về mức phí BHYT năm 2026 phụ huynh vừa đóng cho nhà trường, liệu khoản tiền này có được hoàn lại hay không?

Nhiều bạn đọc cho biết họ đã đóng BHYT cho con ngay đầu năm học và băn khoăn liệu số tiền này có được hoàn trả theo nghị quyết vừa được HĐND TP.HCM thông qua.

Bên cạnh đó cũng có thắc mắc chính sách hỗ trợ 100% mức BHYT này áp dụng cho toàn bộ học sinh hay chỉ dành cho học sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM?

BHXH TP.HCM cho biết, theo nghị quyết vừa được thông qua, khi thẻ BHYT hiện tại của học sinh hết giá trị, ngân sách TP sẽ chi trả để cấp thẻ mới. BHXH TPHCM chưa nhận bất kỳ khoản tiền hay danh sách nào từ các trường liên quan đến BHYT học sinh năm 2026.

Vì vậy, việc hoàn trả hay xử lý khoản thu trước đó của nhà trường (nếu có) thì đề nghị phụ huynh liên hệ nhà trường để được giải quyết. Thẻ BHYT của học sinh hiện tại có giá trị đến hết năm 2025. Từ ngày 1-1-2026, khi các trường lập danh sách tham gia BHYT cho học sinh, ngân sách trung ương và TP sẽ chi trả 100% mức đóng theo nghị quyết.

Theo BHXH TP.HCM, nghị quyết quy định tất cả học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM đều được hưởng chính sách hỗ trợ này.