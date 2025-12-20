Khi nào tòa chấp nhận xét xử kín theo đề nghị của đương sự? 20/12/2025 16:13

(PLO)- Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Tòa án có thể xét xử kín.

Gửi câu hỏi đến mục “Tôi muốn hỏi” của báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc Minh Quân thắc mắc: Tôi và vợ nhờ toà giải quyết ly hôn. Tòa đã gửi quyết định đưa vụ án ra xét xử. Quyết định nêu vụ án được xét xử công khai. Tuy nhiên, tôi sợ thị phi, ghét sự dòm ngó về thông tin gia đình nên tôi muốn tòa xét xử kín vụ án thì có được không?

Luật sư Đinh Văn Lương (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Khoản 2 Điều 15 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định nguyên tắc Tòa án xét xử công khai. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Tòa án có thể xét xử kín.

Theo đó, mặc dù quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai thì bạn vẫn có quyền đề nghị Tòa xét xử kín nhằm giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật gia đình,... Hội đồng xét xử sẽ xem xét và quyết định xét xử kín nếu yêu cầu của bạn là chính đáng.

Tuy nhiên, Luật sư lưu ý thêm để bạn nắm, dù phiên tòa được xét xử kín nhưng phần tuyên án sẽ công khai theo Điều 267 Bộ luật Tố tụng hình sự. Với một phiên tòa được xét xử kín thì Hội đồng xét xử chỉ tuyên công khai phần mở đầu và phần quyết định của bản án.