Nhiều vi phạm tại trại heo không phép gần khu dân cư ở Khánh Hòa 18/12/2025 20:10

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xác định hai trại heo của ông Lê Văn Dũng có các vi phạm về môi trường, đất đai, tài nguyên nước.

Ngày 18-12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nhận được thông báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với đối với trại heo xây dựng không phép của ông Lê Văn Dũng trên đất rừng ở xã Hòa Trí mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Trại nuôi heo xây trên đất rừng không chấp hành di dời

Theo Sở NN&MT, ông Lê Văn Dũng có hai trại nuôi heo tại xã Hòa Trí gồm trại heo Lê Gia 1 tại thôn Tân Phong và thôn Đồng Xuân, trại heo giống Việt Nam tại thôn Tân Phong. Cả hai trại nuôi heo này đều có các vi phạm về môi trường, đất đai và xây dựng.

Trại heo Lê Gai 1 của ông Lê Văn Dũng xây trên đất rừng sản xuất.

Trong đó, trại heo Lê Gia 1 có tám dãy nhà chăn nuôi khép kín được xây dựng trên khu đất hơn 10 ha và hoạt động từ năm 2022. Theo Sở NN&MT, khu vực xây dựng trại Lê Gia 1 có hơn 2,7 ha quy hoạch đất rừng sản xuất. Diện tích còn lại không có hồ sơ ranh giới cụ thể nên không có có sở xác định chính xác diện tích thuộc quy hoạch 3 loại rừng.

Bên cạnh đó, trại heo Lê Gia 1 cũng hoạt động khi không có giấy phép môi trường. Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy tổng Coliform (vi khuẩn) vượt hơn 10 lần cho phép.

Ngày 4-12-2023, chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cũ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Dũng hành vi sử dụng đất rừng sản xuất vào mục đích khác khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với số tiền là 15 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 22-12-2023, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Lê Văn Dũng 160 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu chấm dứt ngay hành vi trên và di dời trại heo này đến địa điểm phù hợp với quy hoạch phân vùng môi trường trong vòng sáu tháng.

Tuy nhiên, ông Dũng chỉ chấp hành nộp phạt số tiền trên, còn việc chấm dứt xả thải vượt chuẩn và di dời thì chưa thực hiện. Đến ngày 17-10-2025, giám đốc Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ban hành quyết định xử phạt đối với ông Dũng số tiền 115 triệu đồng cũng với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.

Trại heo xây dựng bên sườn núi không có giấy phép xây dựng

Đối với trại heo giống Việt Nam, Sở NN&MT xác định trang trại có diện tích xây dựng hơn 15.000 m2 tại một phần thửa đất số 237 là đất rừng sản xuất được quy hoạch đất nông nghiệp khác theo quyết định năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa.

Trại heo giống Việt Nam nằm trên sườn núi.

Năm 2024, UBND thị xã Ninh Hòa cũ cho phép ông Dũng chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trên từ đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác. Chính quyền cũng yêu cầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường và việc sử dụng đất không làm thay đổi quá lớn địa hình gây sạt lở, xói mòn.

Tuy nhiên, Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa cho biết đến ngày 17-6-2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất toàn bộ khu vực trên là đất rừng sản xuất.

Ngoài ra, trang trại này đang được xây dựng trên địa hình sườn núi, đồi có ba tầng, một phần công trình đã xây dựng xong phần thô và đang được sử dụng cho chăn nuôi, một phần khác đang thi công.

Qua kiểm tra thực tế, hiện trạng công trình không đúng với bản vẽ thiết kế do chủ đầu tư cung cấp, công trình thuộc đối tượng cấp phép xây dựng theo quy định.

Cũng tại trang trại này, chủ đầu tư còn đào các hồ nước có hệ thống kè nổi đắp bằng đất xuất hiện nhiều đường nứt, kết cấu đất yếu chưa đảm bảo an toàn cho hồ chứa nước thải, đặc biệt là khi có mưa lớn dễ gây xói lở, vỡ bờ ao.

Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa cũng xác định trang trại đang xây dựng này đã được cấp giấy phép môi trường và đang nuôi trên 60 con heo.

Kết quả phân tích mẫu nước thải tại bể chứa sau xử lý cho thấy có năm thông số vượt giới hạn cho phép, trong đó tổng Coliform vượt 7.000 lần. Do đó, giám đốc Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường số tiền 108 triệu đồng.

Từ những kết quả kiểm tra trên, Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ông Lê Văn Dũng thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt, đồng thời khắc phục các tồn tại và báo cáo kết quả về cho sở trước ngày 15-2-2026.

Đồng thời, Sở NN&MT kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND xã Hòa Trí tổ chức cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cũ đối với trại heo Lê Gia 1 do đã quá hạn khắc phục hậu quả.

UBND xã Hòa Trí chủ trì rà soát đối với công trình xây dựng tại trại heo giống Việt Nam để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, rà soát, xem xét đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép chỉnh lý quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.