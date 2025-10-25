Chủ trại heo không phép gần khu dân cư ở Khánh Hòa bị phạt 223 triệu đồng 25/10/2025 11:46

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa xử phạt chủ trại heo không phép ở xã Hòa Trí tổng số tiền 223 triệu đồng vì hai lỗi vi phạm.

Ngày 25-10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa xác nhận, sở này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Dũng (ngụ xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa) - chủ trang trại heo Lê Gia và trại heo giống Việt Nam, với tổng số tiền 223 triệu đồng vì hai lỗi vi phạm.

Theo đó, tại trại heo Lê Gia 1 ở thôn thôn Tân Phong và thôn Đồng Xuân (xã Hòa Trí) của ông Lê Văn Dũng đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên (tổng Coliform vượt 10,8 lần) trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày đến dưới 40 m3/ngày. Trại của ông Dũng xả thải lưu lượng là 35 m3/ngày.

Trại heo không phép rộng gần 6.000 m﻿2 xây dựng trên đất rừng ở xã Hòa Trí. Ảnh: HUỲNH HẢI

Với lỗi vi phạm này, ông Dũng bị xử phạt 115 triệu đồng, và bị buộc chấm dứt ngay hành vi vi phạm nêu trên, buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 45 ngày cho cơ quan chức năng.

Còn tại trại heo giống Việt Nam ở thôn Tân Phong, xã Hòa Trí, trại heo đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên (tổng Coliform vượt 7.000 lần) trong trường hợp thải lượng nước thải dưới 5 m3/ngày.

Với hành vi này, đối chiếu với các quy định pháp luật, hộ kinh doanh Lê Văn Dũng bị áp dụng tổng mức phạt tăng thêm là 170%, với tổng số tiền 108 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Sở NN&MT Khánh Hòa buộc hộ kinh doanh Lê Văn Dũng chấm dứt ngay hành vi vi phạm nêu trên; thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định.

Đồng thời, hộ kinh doanh Lê Văn Dũng chi trả tổng kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường số tiền 7 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM nhiều lần phản ánh, năm 2023, trại nuôi heo Lê Gia 1 của ông Lê Văn Dũng được xây dựng trên sáu thửa đất thuộc hai xã Ninh Thân (cũ) và Ninh Thượng (cũ). Cả sáu thửa đất này đều là đất rừng sản xuất, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trại heo của ông Dũng đi vào hoạt động đã xả thải từ hồ chứa của trại heo trực tiếp ra môi trường gây mùi hôi khó chịu và nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước suối.

Những hồ chứa nước thải của trại heo xả trực tiếp ra môi trường. Ảnh: HUỲNH HẢI

Ngày 4-12-2023, UBND thị xã Ninh Hòa (cũ) quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Dũng 20 triệu đồng về hành vi sử dụng đất rừng sản xuất vào mục đích khác khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Buộc ông Dũng tháo dỡ trại heo xây dựng không phép, khôi phục hiện trạng ban đầu của đất.

Ngày 22-12-2023, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định xử phạt ông Dũng 120 triệu đồng về hành vi chăn nuôi heo mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

Đáng chú ý, trong khi ông Dũng chưa khắc phục theo quyết định xử phạt thì tiếp tục khởi công công trình trại heo giống Việt Nam trên thửa đất rộng hơn 15.000 m2 cách cơ sở vi phạm khoảng 300 m.

Ngày 18-6, trại heo giống này được cấp giấy phép môi trường

Theo giấy phép, dự án này có công suất nuôi 200 heo nái, 1.000 con heo con. Dự án được phép xả nước thải từ hoạt động chăn nuôi heo, nước sinh hoạt của công nhân với lưu lượng 50 m3/ngày đêm vào hồ sinh học bên trong trang trại.

Theo người dân địa phương, trại heo của ông Dũng đi vào hoạt động đã xả thải chưa xử lý từ hồ chứa của trại heo trực tiếp ra môi trường gây mùi hôi khó chịu và nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước suối, khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.