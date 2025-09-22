Thành lập đoàn kiểm tra toàn diện trại heo không phép gần khu dân cư ở Khánh Hòa 22/09/2025 14:07

(PLO)- Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra toàn diện về bảo vệ môi trường, đất đai, chăn nuôi và thú y, lâm nghiệp, tài nguyên nước, xây dựng đối với trại heo không phép.

Ngày 22-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có quyết định về việc kiểm tra chuyên ngành đối với trại heo xây dựng không phép của ông Lê Văn Dũng trên đất rừng ở xã Hòa Trí mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Trại heo không phép rộng gần 6.000 m2 xây dựng trên đất rừng ở xã Hòa Trí. Ảnh: HH

Theo đó, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai, chăn nuôi và thú y, lâm nghiệp, tài nguyên nước, xây dựng đối với cơ sở chăn nuôi của ông Dũng trên địa bàn xã Hòa Trí.

Đoàn kiểm tra sẽ do Chi cục trưởng Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường làm trưởng đoàn cùng với lãnh đạo, cán bộ các Chi cục Quản lý đất, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, Phòng Pháp chế Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng mời đại diện các cơ quan gồm: Công an tỉnh, Sở Xây dựng, UBND xã Hòa Trí.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường cho biết đang xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra theo quy định.

Trước đó, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Hòa Trí khẩn trương kiểm tra, xử lý đối với trại heo xây dựng không phép, hoạt động bất chấp pháp luật của ông Dũng tại xã Hòa Trí. Chỉ đạo này được đưa ra sau khi báo Pháp Luật TP.HCM ngày 8-9 đăng bài “Khánh Hòa: 1 trại heo 'khủng' không phép trên ngọn đồi, gần khu dân cư”.

Một trại heo khác của ông Dũng đang xây dựng lưng chừng núi, cách trại cũ khoảng 300 m. Ảnh: HH

Như PLO đã phản ánh, năm 2023, trại nuôi heo Lê Gia 1 của ông Dũng (ngụ phường Nha Trang, Khánh Hòa) được xây dựng trên sáu thửa đất thuộc hai xã Ninh Thân (cũ) và Ninh Thượng (cũ). Cả sáu thửa đất này đều là đất rừng sản xuất, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trại heo của ông Dũng đi vào hoạt động đã xả thải từ hồ chứa của trại heo trực tiếp ra môi trường gây mùi hôi khó chịu và nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước suối.

Ngày 4-12-2023, UBND thị xã Ninh Hòa (cũ) quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Dũng 20 triệu đồng về hành vi sử dụng đất rừng sản xuất vào mục đích khác khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, chính quyền địa phương buộc ông Dũng tháo dỡ trại heo xây dựng không phép, khôi phục hiện trạng ban đầu của đất.

Ngày 22-12-2023, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định xử phạt ông Dũng 120 triệu đồng về hành vi chăn nuôi heo mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

Đáng chú ý, trong khi ông Dũng chưa khắc phục theo quyết định xử phạt thì tiếp tục khởi công công trình trại heo giống trên thửa đất rộng hơn 15.000 m2 cách cơ sở vi phạm khoảng 300 m.

Ngày 18-6, trại heo giống này được ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (cũ), ký cấp giấy phép môi trường.

Theo giấy phép, dự án này có công suất nuôi 200 heo nái, 1.000 con heo con. Dự án được phép xả nước thải từ hoạt động chăn nuôi heo, nước sinh hoạt của công nhân với lưu lượng 50 m3/ngày đêm vào hồ sinh học bên trong trang trại.