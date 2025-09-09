Khánh Hòa yêu cầu xử lý nghiêm chủ trại heo không phép gần khu dân cư 09/09/2025 17:09

Ngày 9-9, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Hòa Trí khẩn trương kiểm tra, xử lý đối với trại heo xây dựng không phép, hoạt động bất chấp pháp luật của ông Lê Văn Dũng tại xã Hòa Trí. Chỉ đạo này được đưa ra sau khi báo Pháp Luật TP.HCM ngày 8-9 đăng bài “Khánh Hòa: 1 trại heo 'khủng' không phép trên ngọn đồi, gần khu dân cư”.

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa

Yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm

Công văn trên UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh trại heo xây dựng không phép trên đất rừng ở xã Hòa Trí đã tồn tại, hoạt động bất chấp pháp luật, xả thải chưa xử lý trực tiếp ra môi trường.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND xã Hòa Trí, các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường, đất đai, xây dựng, lâm nghiệp…đối với chủ trang trại chăn nuôi heo tại xã Hòa Trí.

UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý kiểm tra kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tại hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa ban hành.

Thông tin với PV, lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Khánh Hòa nói cơ quan này đang phối hợp các đơn vị chức năng, UBND xã Hòa Trí kiểm tra dự án này.

Trại heo xây dựng không phép trên đất rừng của ông Lê Văn Dũng vẫn tồn tại. Ảnh: H.H

Người dân tiếp tục lo ngại trại heo xây trên lưng chừng núi

Theo báo cáo của UBND xã Ninh Thân cũ, ngoài trại heo nuôi heo Lê Gia 1, ông Lê Văn Dũng còn đang xây dựng trại heo giống Việt Nam tại thôn Tân Phong, xã Ninh Thân cũ cách đó khoảng 300 m.

Theo đó, cuối năm 2024, UBND xã Ninh Thân cũ tiếp nhận thông báo việc hộ ông Lê Văn Dũng khởi công công trình trại heo giống trên thửa đất rộng hơn 15.000 m2, thời gian thực hiện đến cuối năm 2025.

Theo xã Ninh Thân cũ, thửa đất này nguyên thủy là đất rừng sản xuất, có địa hình dốc. Thửa đất này được UBND thị xã Ninh Hòa cho phép chuyển mục đích thành đất nông nghiệp khác vào ngày 27-8-2024, với điều kiện phải đảm bảo vệ sinh môi trường, việc sử dụng đất không làm thay đổi quá lớn đối với địa hình gây sạt lở, xói mòn.

Một trại heo khác của ông Dũng đang xây dựng lưng chừng núi, cách trại cũ khoảng 300 m. Ảnh: H.H

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế dự án hồi giữa tháng 2-2025, UBND xã Ninh Thân cũ nhận thấy việc thi công trại heo này đã làm thay đổi hiện trạng đất quá lớn so với hiện trạng ban đầu.

Cụ thể, chủ đầu tư đã sử dụng máy móc tác động vào địa chất, đào hố sâu và lấy đất từ nơi này di chuyển đến vị trí khác; đồng thời san ủi, tạo ra khu vực có hình thửa đất bậc thang nhiều cấp.

Cũng theo UBND xã Ninh Thân cũ, người dân đã có dư luận băn khoăn về sự thay đổi hiện trạng đất so với ban đầu. Một số người dân không đồng thuận đối với việc cải tạo, san ủi, sử dụng đất của ông Lê Văn Dũng.

Chính quyền địa phương và người dân lo ngại về việc tác động đất khi xây trại heo này. Ảnh: H.H

Trao đổi với PV mới đây, một cán bộ Phòng Kinh tế xã Hòa Trí nói hiện địa phương chỉ nắm được thông tin dự án này được UBND thị xã Ninh Hòa cũ cấp giấy chứng nhận môi trường vào ngày 18-6.

Theo giấy phép, dự án này có công suất nuôi 200 heo nái, 1.000 con heo con. Dự án được phép xả nước thải từ hoạt động chăn nuôi heo, nước sinh hoạt của công nhân với lưu lượng 50 m3/ ngày đêm vào hồ sinh học bên trong trang trại.

“Chúng tôi chỉ mới nắm thông tin dự án được cấp phép môi trường chứ chưa đi kiểm tra thực tế được"- cán bộ phòng Kinh tế xã Hòa Trí nói.