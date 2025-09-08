Lý do Khánh Hòa thay đổi phương án tái định cư ở dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 08/09/2025 19:36

(PLO)- Khánh Hòa yêu cầu khảo sát, bố trí một vị trí mới để làm khu tái định cư cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 trong thời gian sớm nhất.

Chiều 8-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng họp nghe tổ khảo sát báo cáo về việc thay đổi địa điểm tái định cư cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, xã Vĩnh Hải.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, phương án ban đầu khu tái định cư cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải rộng 45 ha. Tuy nhiên, qua khảo sát tình hình thực tế và góp ý của chuyên gia, nhà khoa học thì địa điểm này chưa đảm bảo an toàn về khoảng cách.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa (ngoài cùng bìa phải), yêu cầu sở, ngành rà soát, lấy ý kiến người dân cho khu tái định cư mới. Ảnh: XH

Ngoài ra, một phần diện tích khu tái định cư nằm trong bán kính 1 km từ hàng rào nhà máy, khu vực được Bộ KH&CN khẳng định là "khu vực cấm dân cư".

Bộ KH&CN cũng khuyến cáo khu vực trong bán kính 3-5 km - vùng bảo vệ khẩn cấp (PAZ) chỉ nên cho phép dân số phát triển tự nhiên và hạn chế xây dựng các khu vực đông người như trường học, bệnh viện.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tổ khảo sát báo cáo dựa trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng các cơ quan chức năng, đồng thời nghiên cứu về hai phương án đã đề xuất nhằm tối ưu hóa việc bố trí, phục vụ dự án.

Theo đó, hai vị trí tái định cư mới được đề xuất tại xã Vĩnh Hải đều nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp (PAZ) 3-5 km. Trong đó, vị trí thứ nhất tại thôn Thanh Hải, xã Vĩnh Hải có khoảng cách đến tâm lò phản ứng 6,8 km. Khu vực này có tổng diện tích dự kiến khoảng 83,84 ha với 1.124 lô đất ở.

Còn vị trí thứ hai tại thôn Nhơn Hải, xã Vĩnh Hải, có khoảng cách từ vị trí này đến tâm lò phản ứng 8 km; tổng diện tích dự kiến khoảng 76,63 ha với 1.415 lô đất ở.

Ông Trịnh Minh Hoàng lưu ý việc lựa chọn địa điểm tái định cư mới không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là trách nhiệm xã hội, nhằm đảm bảo sự ổn định cuộc sống và sinh kế cho người dân. Ngoài ra, việc lựa chọn địa điểm tái định cư mới phải được thực hiện một cách cẩn trọng, tuân thủ các quy định pháp luật.

Khu vực sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh: H.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan cần xem xét toàn diện các khía cạnh về an sinh xã hội, văn hóa và môi trường; tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng và chuyên gia để có đánh giá khách quan nhất.

“Việc xây dựng khu tái định cư phải quy hoạch rõ ràng về hạ tầng, tiện ích, đường giao thông kết nối. Đồng thời, bố trí đất thương mại dịch vụ và đất canh tác nông nghiệp để đảm bảo sinh kế cho người dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân” - ông Hoàng nhấn mạnh.

Ông Trịnh Minh Hoàng lưu ý các ngành, địa phương chủ động tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ chính sách, các yêu cầu quy chuẩn an toàn của các tổ chức quốc tế.

“Thời gian tới, tỉnh sẽ mời Bộ KH&CN, các chuyên gia, nhà khoa học hỗ trợ địa phương có sự nghiên cứu sâu kỹ đảm bảo cơ sở khoa học về khoảng cách an toàn và bố trí tái định cư, giúp người dân hiểu rõ và tạo sự đồng thuận cao” - ông Hoàng nói.