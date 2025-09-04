Lấy ý người dân về dự án khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 04/09/2025 11:27

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa đang tham vấn cộng đồng dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Ngày 4-9, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết ban này đang tham vấn cộng đồng đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án thành phần 1 di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, dự án thành phần 1 di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, có tổng diện tích hơn 65 ha, dự kiến xây dựng 798 lô đất phục vụ 4.500- 5.000 người.

Khu vực dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh. Ảnh: HUỲNH HẢI

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.390 tỉ đồng, với mục đích đảm bảo ổn định chỗ ở, đời sống người dân bị ảnh hưởng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, dự án có khu tái định cư gồm khu đất xây dựng nhà ở chung cư dành cho công nhân khoảng 14.753 m2 nhằm phục vụ công nhân nhà máy điện hạt nhân; đất ở phân lô khu A khoảng 46.567 m2 có 300 lô đất, diện tích mỗi lô khoảng 150 m2.

Khu B tổng diện tích 35.997 m2 có 174 lô đất (diện tích mỗi lô khoảng 200 m2), khu C tổng diện tích 101.409 m2 có 324 lô đất (diện tích mỗi lô khoảng 300 m2).

Theo quy hoạch, khu tái định cư được thiết kế theo hướng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sinh hoạt, dịch vụ, phát triển cộng đồng như hệ thống trường học từ mầm non đến liên cấp 1 và 2. Có trung tâm y tế, nhà văn hóa, các công trình thương mại dịch vụ, du lịch, khu tôn giáo, tín ngưỡng, công viên cây xanh, thể dục thể thao, bãi đậu xe, hạ tầng kỹ thuật…

Theo chủ đầu tư dự án, mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dân, tái định cư, tái định canh cho người dân khu vực dự án bị ảnh hưởng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đồng thời, tạo các điều kiện để người dân trong vùng dự án sớm ổn định chỗ ở, đời sống, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, sức lao động từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn nơi ở cũ.

Ngoài ra, dự án hướng tới việc góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dự án nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã được phê duyệt; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2030.