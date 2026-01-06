EVNGENCO3 đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Dương lịch 2026 06/01/2026 19:22

(PLO)- Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 1 đến 4-16), Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Ngay từ trước kỳ nghỉ lễ, EVNGENCO3 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án sản xuất điện và trực vận hành cụ thể; tăng cường kiểm tra, rà soát tình trạng kỹ thuật thiết bị, đặc biệt là các tổ máy vừa hoàn thành sửa chữa, đại tu.

Công tác bảo dưỡng, xử lý tồn tại bất thường được thực hiện triệt để, góp phần nâng cao độ tin cậy của các tổ máy.

Công tác vận hành sản xuất điện tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Trong suốt thời gian nghỉ Tết Dương lịch, các nhà máy điện thuộc EVNGENCO3 duy trì nghiêm chế độ trực tăng cường lãnh đạo, ca vận hành, I&C, sửa chữa 24/24 giờ; bố trí đủ nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, bảo đảm đáp ứng kịp thời phương thức vận hành và mệnh lệnh điều độ của hệ thống.

Nhờ sự chủ động trong công tác chuẩn bị và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, các tổ máy của EVNGENCO3 vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố. Tổng sản lượng điện toàn Tổng Công ty sản xuất trong giai đoạn nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 1 đến 4-1-2026) là 186.641 MWh.

Kết quả sản xuất điện ổn định trong dịp Tết Dương lịch 2026 tiếp tục khẳng định năng lực quản lý, vận hành của EVNGENCO3, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể người lao động Tổng Công ty trong việc chung tay thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia.