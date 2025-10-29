EVNGENCO3: Đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả trong 10 tháng đầu năm 2025 29/10/2025 14:11

(PLO)- Trong 10 tháng đầu năm 2025, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tiếp tục duy trì vận hành ổn định, an toàn, tin cậy, đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc gia, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của người dân.

Sản xuất điện ổn định, vận hành ổn định - an toàn, hiệu quả

Sản lượng điện của EVNGENCO3 trong 10 tháng ước đạt 21,998 tỉ kWh, đạt 77,1% kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2025. Các nhà máy điện trực thuộc luôn đảm bảo đủ nhiên liệu (than, khí) phục vụ sản xuất, sẵn sàng khởi động, tăng giảm tải theo yêu cầu của hệ thống. Đồng thời, EVNGENCO3 đã hoàn thành 8/10 chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Buổi họp giao ban tháng 10/2025 đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm của EVNGENCO3.

Công tác dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy điện đã khẳng định năng lực, mở rộng thị trường với nhiều công trình sửa chữa lớn trong và ngoài EVNGENCO3, được triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đặc biệt là bước tiến mới trong việc tham gia dịch vụ EPC khi trúng thầu và ký hợp đồng EPC công trình chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B.

Bên cạnh đó, EVNGENCO3 thực hiện tốt hợp đồng dịch vụ vận hành, sửa chữa Nhà máy điện Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2 an toàn và hiệu quả.

Các dự án/công trình điện của EVNGENCO3 luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan, trong đó lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất của NMNĐ Than được tiêu thụ 100%. Cụ thể: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt tỉ lệ tiêu thụ 113,19%, bao gồm toàn bộ lượng tro xỉ phát sinh và một phần tro xỉ được lấy từ bãi xỉ, NMNĐ Mông Dương 1 đạt 100%, NMNĐ Ninh Bình đạt 162,22%.

Các tháng đầu năm 2025, EVNGENCO3 đang triển khai đồng loạt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nguồn điện quan trọng như Điện mặt trời nổi trên các hồ thủy điện (Floating Solar), Thủy điện Srêpốk 3 và Buôn Kuốp mở rộng, Nhà máy điện linh hoạt ICE Ninh Bình, Nhà máy điện khí LNG Long Sơn, cùng nhiều hạng mục cải tạo, đại tu thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất và độ tin cậy vận hành.

Trong quản trị doanh nghiệp, EVNGENCO3 đã hoàn tất quyết toán cổ phần hóa, tiếp tục hoạt động ổn định với mô hình công ty cổ phần, tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan Tổng Công ty và đơn vị. Song song đó, EVNGENCO3 tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng tại các địa phương nơi đơn vị đứng chân, thể hiện tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp.

Tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025

Những tháng cuối năm 2025, EVNGENCO3 tập trung cao độ để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tối ưu phương án chào giá trong thị trường điện, đảm bảo đầy đủ nhiên liệu. Các tổ máy sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức vận hành của Hệ thống điện, hoàn thành công tác đại tu tổ máy GT12 Nhà máy điện Phú Mỹ 1 để đảm bảo phát điện mùa khô 2026. Bên cạnh đó là tiếp tục thúc đẩy chương trình sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy không phụ thuộc vào nhà sản xuất OEM và đẩy mạnh công tác gia công phục hồi vật tư thiết bị để chủ động trong công tác sửa chữa, tối ưu chi phí.

Cán bộ công nhân viên EVNGENCO3 chủ động nâng cao năng lực quản lý, vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện.

EVNGENCO3 chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai phương án để cải tạo, nâng cấp thiết bị nhằm đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn môi trường mới của các nhà máy nhiệt điện áp dụng từ ngày 1-1-2032 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; chủ động cập nhật kịch bản ứng phó thời tiết cực đoan trong mùa mưa lũ, bảo đảm sản xuất điện an toàn, liên tục và hiệu quả.

Đồng thời, EVNGENCO3 tiếp tục tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và tích cực làm việc với các địa phương thúc đẩy công tác giao làm chủ đầu tư các dự án nguồn điện quan trọng.

EVNGENCO3 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường như mở rộng mái che kho than tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, tăng cường tiêu thụ tro xỉ với các đối tác.

Những nỗ lực này thể hiện cam kết của EVNGENCO3 trong việc phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo mục tiêu vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn nước rút cuối năm 2025.