EVN sẽ vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định mùa khô 02/04/2024 16:43

(PLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý II-2024.

EVN cho biết, trong tháng 3 và cả quý I năm 2024, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong tháng 3, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 25,7 tỷ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế cả quý I, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 69,4 tỷ kWh - tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng và tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong quý I như sau:

Thủy điện: 10,62 tỷ kWh, chiếm 15,3%; Nhiệt điện than: đạt 39,99 tỷ kWh, chiếm 57,6%; Tua bin khí: 6,06 tỷ kWh, chiếm 8,7%; Năng lượng tái tạo: 11,45 tỷ kWh, chiếm 16,5% (trong đó điện mặt trời đạt 6,61 tỷ kWh, điện gió đạt 4,43 tỷ kWh); Điện nhập khẩu: 1,15 tỷ kWh, chiếm 1,7%.

EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quý I năm 2024, EVN cũng đã tổ chức vận hành cao các Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Tính cả 2 đợt lấy nước đổ ải (10 ngày), tổng lượng nước xả từ các hồ thủy điện là 2,78 tỷ m3 (đợt 1 là 1,893 tỷ m3, đợt 2 là 0,887 tỷ m3), tiết kiệm được 0,72 tỷ m3 nước so với kế hoạch dự kiến.

Công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành giữa các cơ quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, EVN, Viện Quy hoạch thủy lợi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các địa phương) được thực hiện tốt. Việc chủ động xây dựng kế hoạch lấy nước, nạo vét hệ thống kênh mương, cửa lấy nước; vận hành công trình lấy nước, tận dụng nguồn nước trong thời gian trước và giữa các đợt lấy nước tích trữ trong hệ thống kênh mương, ao, đầm, vùng trũng để đưa nước lên ruộng đã đẩy nhanh tiến độ lấy nước.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục đầu tư các trạm bơm có thể vận hành lấy nước chủ động, hạn chế phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện vẫn là giải pháp hiệu quả nhất trong giai đoạn hiện nay để thích ứng với tình trạng mực nước sông bị hạ thấp.

Công tác đầu tư xây dựng, trong quý I năm 2024, lãnh đạo EVN đã tăng cường kiểm tra công trường, đôn đốc tiến độ thi công, cung cấp vật tư thiết bị đối với các công trình điện trọng điểm, điển hình là đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối; các dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng, Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, nhiệt điện Quảng Trạch 1, Điện mặt trời Phước Thái 2 & 3). Trong quý I, EVN và các đơn vị đã khởi công 25 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 22 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV, trong đó có một số dự án quan trọng như: đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm (2 mạch), trạm biến áp 220 kV Vĩnh Hảo, mạch 2 đường dây 220 kV Cao Bằng - Bắc Kạn, trạm biến áp 220 kV Phố Cao và đấu nối.

Với nhận định quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về cung cấp điện toàn hệ thống, EVN đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý II-2024.

Tần suất nước về các hồ thủy điện của khu vực Tây Nguyên – Nam Trung Bộ có xu hướng tốt.

Theo đó, tháng 4-2024, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 865,7 triệu kWh/ngày, tăng 10% so với cùng kỳ. Mục tiêu vận hành hệ thống: Tiếp tục đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân; đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương; dịp lễ 30-4 và 1-5.

EVN vận hành linh hoạt các nguồn thủy điện theo nước về với mục tiêu giữ nước để phục vụ cung cấp điện trong các tháng cao điểm mùa khô. Đối với nhiệt điện than, tuabin khí: đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống và duy trì mức dự phòng nhiên liệu theo quy định. EVN giao các đơn vị Điện lực làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn để nắm bắt sát nhu cầu sử dụng điện của khách hàng hàng tuần, triển khai các chương trình quản lý nhu cầu phụ tải, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.

Về đầu tư xây dựng, trong tháng 4-2024, EVN tiếp tục đôn đốc các đơn vị tập trung lực lượng tại các công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm. Trong quý I-2024 dự kiến phát điện các dự án Điện Mặt trời Phước Thái 2 & 3; hoàn thành đóng điện các công trình: đường dây 500kV Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè, đường dây 220kV đấu nối tạm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, đường dây 220kV Hải Dương - Phố Nối, đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ và nỗ lực triển khai thi công, xây lắp dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ yêu cầu.