EVNNPC sẽ đảm bảo cung ứng điện trong mùa nắng nóng năm 2025

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa phát thông cáo báo chí về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 – Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.

Theo đó, điện thương phẩm năm 2024 của EVNNPC đạt 99,14 tỉ kWh tăng 9,46% so với 2023 và vượt 4,2 tỉ kWh so kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, và là tổng công ty có sản lượng điện thương phẩm lớn nhất trong 5 tổng công ty phân phối.

Tỉ lệ tổn thất điện năng toàn tổng công ty đạt 3,90%, giảm 0,2% so với kế hoạch và giảm 0,1% so với 2023. EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện mới trên 274 nghìn khách hàng. Thời gian giải quyết trung bình cho khách hàng trung áp 3,25 ngày, giảm 0,31 ngày so với 2023, giảm 3,75 ngày so với quy định của EVN.

Tỉ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 100%; tỉ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 100%; tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 91,93% vượt 4,8% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2023.

Trong năm 2024, EVNNPC huy động 41 đội xung kích với hơn 465 cán bộ, công nhân, kĩ sư – lực lượng tinh nhuệ tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công trên công trường Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối, góp phần cùng chung tay với EVN dự án về đích đúng tiến độ.

EVNNPC cũng đã khắc phục kịp thời hậu quả do bão lũ gây ra; đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân vùng gặp thiên tai.

Năm 2025, EVNNPC tiếp tục đặt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện an toàn đẩy đủ ổn định cho phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh, thành phố phía Bắc; Xây dựng các kịch bản đảm bảo cung ứng điện trong mùa nắng nóng năm 2025 và không để xảy ra thiếu điện; Triển khai các quy định của nghị định 135/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; Triển khai tổ chức sắp xếp bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; Nghiêm túc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí.