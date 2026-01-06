Cấm nhiều loại xe đi vào cao tốc La Sơn - Hòa Liên đến hết Tết Nguyên đán 06/01/2026 17:38

(PLO)- Đơn vị quản lý thông báo phương án phân luồng, cấm nhiều loại xe đi vào cao tốc La Sơn - Hòa Liên đến hết Tết Nguyên đán.

Ngày 6-1, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh- Bộ Xây dựng cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng, TP Huế, cùng các đơn vị quản lý đường bộ về tiếp tục tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị sạt lở do mưa lớn kéo dài. Ảnh: N.DO

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn TP Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa kéo dài.

Dù lượng mưa không quá lớn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở, gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt vào ban đêm.

Để đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2026, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông báo tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời.

Theo đó, cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến La Sơn - Hòa Liên. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 5 giờ ngày 5-1 đến 17 giờ ngày 5-3.

Đối với các phương tiện còn lại, chỉ được phép lưu thông trên tuyến từ 5 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Như vậy, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông qua đoạn tuyến này vào ban đêm trong suốt thời gian nêu trên.

Sau thời gian này, cơ quan chức năng sẽ đánh giá lại tình hình để có phương án thông xe bình thường.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng, TP Huế tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện tuân thủ, không đi vào các đoạn tuyến trong khung giờ cấm để đảm bảo an toàn.