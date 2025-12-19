Xe con gặp nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, bé trai 9 tháng tuổi tử vong 19/12/2025 14:38

(PLO)- Chiếc ô tô con chở gia đình bốn người đang lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên thì tông vào khối bê tông khiến bé trai 9 tháng tuổi tử vong.

Chiều 19-12, lãnh đạo Trung tâm Y tế Nam Đông (TP Huế) xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, xe cứu thương của Đội 0 đồng Huế - SOS75 đã chuyển bốn nạn nhân trong cùng một gia đình đến Trung tâm Y tế Nam Đông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Các nạn nhân bao gồm: Anh NMHN (22 tuổi), vợ là chị TTDH (20 tuổi), ông HVH (50 tuổi, cha anh N) và cháu NMQ (9 tháng tuổi). Cả gia đình cùng trú tại xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, khi đến cơ sở y tế, cháu Q được xác định đã tử vong. Ba người lớn còn lại bị chấn thương phần mềm, hiện đang được các y bác sĩ tích cực chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Trước đó, gia đình anh N đi ô tô con lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km 13 (đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế), xe bất ngờ mất lái, tông vào vật cứng bên đường.

Tại hiện trường, ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Có dấu hiệu cho thấy xe đã tông vào khối bê tông ở bên lề đường.