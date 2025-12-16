Truy tìm phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh ở Huế tử vong 16/12/2025 17:59

(PLO)- Công an TP Huế yêu cầu người và phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh 16 tuổi tử vong đến trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 16-12, UBND phường Kim Long (TP Huế) cho biết trên tuyến đường tránh Huế đoạn qua địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong.

Công an truy tìm phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh ở Huế tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 15-12, em TVNH (16 tuổi, ngụ phường Kim Long, TP Huế) điều khiển xe gắn máy 75AF-24...lưu thông một mình trên đường tránh Huế theo hướng từ Bắc vào Nam.

Khi di chuyển đến vị trí Km 12+550 (thuộc địa phận phường Kim Long), xe của em H không may xảy ra tai nạn giao thông. Hậu quả vụ việc khiến em H tử vong, chiếc xe máy bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Huế thông báo đề nghị người và phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn nói trên nhanh chóng đến cơ quan công an trình diện.

Cơ quan điều tra kêu gọi người dân có những thông tin, tài liệu, hình ảnh liên quan đến vụ việc thì cung cấp cho cơ quan chức năng.