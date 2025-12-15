An ninh trật tự

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn khiến kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 13

(PLO)- Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô khiến giao thông bị ùn ứ, gây kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 13 khoảng vài km.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến hơn 8 giờ ngày 15-12, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu (phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đưa xe kéo đến di chuyển 3 xe ô tô bị tai nạn đi nơi khác để giải phóng hiện trường.

tai nạn (2).jpg
tai nạn (3).jpg
Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến giao thông trên quốc lộ 13 ùn ứ. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận, khoảng gần 7 giờ cùng ngày vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 2 xe ô tô khách và một xe ô tô 16 chỗ trên tuyến quốc lộ 13 hướng từ phường Thủ Dầu Một đi về phường Thủ Đức (đối diện Gốm sứ Minh Long, phường Thuận Giao, TP.HCM).

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến dòng xe, đặc biệt là xe ô tô ùn ứ kéo dài. Đến khoảng gần 8 giờ 30 dòng xe vẫn nối đuôi nhau kéo dài vài km từ đoạn giao với Vành đai 3 đến khu vực bị tai nạn.

tai nạn (1).jpg
tai nạn (4).jpg
Dòng xe ùn ứ kéo dài vài km. Ảnh: LÊ ÁNH

Thời điểm này, hiện trường đã được giải phóng, nhưng do lượng xe ùn ứ quá nhiều nên giao thông trên đoạn đường này vẫn di chuyển rất chậm.

LÊ ÁNH
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#tai nạn #quốc lộ 13 #Tai nạn liên hoàn #Kẹt xe #Ùn ứ #CSGT #Cảnh sát giao thông #Phường Thuận Giao

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm