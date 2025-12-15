TP.HCM: Tai nạn liên hoàn khiến kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 13 15/12/2025 08:50

Đến hơn 8 giờ ngày 15-12, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu (phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đưa xe kéo đến di chuyển 3 xe ô tô bị tai nạn đi nơi khác để giải phóng hiện trường.

Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến giao thông trên quốc lộ 13 ùn ứ. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận, khoảng gần 7 giờ cùng ngày vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 2 xe ô tô khách và một xe ô tô 16 chỗ trên tuyến quốc lộ 13 hướng từ phường Thủ Dầu Một đi về phường Thủ Đức (đối diện Gốm sứ Minh Long, phường Thuận Giao, TP.HCM).

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến dòng xe, đặc biệt là xe ô tô ùn ứ kéo dài. Đến khoảng gần 8 giờ 30 dòng xe vẫn nối đuôi nhau kéo dài vài km từ đoạn giao với Vành đai 3 đến khu vực bị tai nạn.

Dòng xe ùn ứ kéo dài vài km. Ảnh: LÊ ÁNH

Thời điểm này, hiện trường đã được giải phóng, nhưng do lượng xe ùn ứ quá nhiều nên giao thông trên đoạn đường này vẫn di chuyển rất chậm.