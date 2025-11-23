Điểm kẹt xe kéo dài 30 km trên quốc lộ 1 qua Khánh Hòa đã được giải tỏa 23/11/2025 07:28

(PLO)- CSGT Khánh Hòa đã điều tiết, giải tỏa hoàn toàn điểm kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1 tại đèo Cổ Mã.

Sáng 23-11, Chỉ huy Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã giải tỏa điểm kẹt xe kéo dài nhiều ngày trên quốc lộ 1 tại đèo Cổ Mã.

Điểm kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 1 đã được giải tỏa. Ảnh: CSGT

"Các xe đã lưu thông hết qua đèo Cả vào tối qua. Chúng tôi đã điều tiết để các phương tiện lưu thông an toàn sau nhiều ngày ùn tắc", Chỉ huy Trạm CSGT Ninh Hòa nói.

Tình trạng kẹt xe bắt đầu từ tối 19-11, do mưa lũ làm sạt lở một số điểm ở đèo Cổ Mã và đèo Cả. Sau đó, phía bắc đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk ngập nặng, quốc lộ 1 bị hư hỏng nên phải tạm đóng đường.

Sau nhiều ngày không thể lưu thông nên dòng xe đổ về ngày càng kéo dài. Nhằm giảm áp lực cho nút giao Vạn Giã, Cục CSGT phối hợp CSGT Khánh Hòa, CSGT Lâm Đồng điều tiết các phương tiện di chuyển ra phía bắc từ đường bộ cao tốc ra quốc lộ 1 tại nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; nút giao cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; nút giao cao tốc Nha Trang - Cam Lâm; nút giao cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Các phương tiện được điều tiết từng đợt qua hầm Cổ Mã vào chiều 22-11.

Tuy nhiên, đến chiều 22-11, dòng xe kẹt từ phía nam hầm Cổ Mã đã kéo dài hơn 30 km đến xã Vạn Ninh. Các phương tiện bị mắc kẹt chủ yếu là xe tải, xe containet và xe khách.

