Hàng ngàn phương tiện ‘chôn chân’ trên Quốc lộ 1 vì lũ lịch sử 22/11/2025 08:25

(PLO)- Ở cả hai chiều đường, hàng ngàn xe tải, xe khách kẹt lại, không thể di chuyển.

Đến hơn 0 giờ ngày 22-11, trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, hàng ngàn phương tiện vẫn nằm "chôn chân”, chờ đợi di chuyển.



Tuy nhiên, suốt nhiều giờ chờ trong vô vọng, các tài xế vẫn không nhận được tín hiệu tiếp tục hành trình.

Hàng ngàn phương tiện kẹt lại trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Cầu.

Tại phường Sông Cầu, một chốt chặn của CSGT trên Quốc lộ 1, lập ngay điểm cửa ngõ. Chốt này giăng dây, chặn dòng phương tiện từ phía Bắc đổ về hướng TP Tuy Hòa cũ. Nhiều tài xế cho hay, họ đã đợi ở đây hơn 2 giờ đồng hồ.

Tài xế cho biết họ đã đợi tại khu vực này nhiều giờ.

Tại khu vực này, dòng phương tiện ùn tắc ken đặc, kéo dài nhiều km. Chờ đợi sốt ruột, một số tài xế tắt máy, xuống đường nghe ngóng.

Chiều vào nam trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk tê liệt.

Một số tài xế khác thì tranh thủ ăn uống hoặc chợp mắt trước khi được cho phép di chuyển.

"Tôi vào đây lúc 19 giờ, kẹt đến 21 giờ 30 vẫn không thể nhúc nhích. Chỉ còn vài km nữa là đến nhưng đành bất lực”, một tài xế chở hàng cứu trợ cho biết.

Chốt của lực lượng CSGT giăng dây, chặn phương tiện trên Quốc lộ 1.

Tại xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, hàng ngàn xe tải, xe khách, xe cứu trợ đồng bào vùng lũ… bị kẹt lại, không thể nhúc nhích. Ở cả hai chiều Quốc lộ 1, dòng phương tiện lũ lượt hướng về phía nam có thể kéo dài cả chục km, không có dấu hiệu dừng lại.

Không có lối đi nào trên Quốc lộ 1 để tài xế có thể đi vào khu vực TP Tuy Hòa cũ.

Kẹt ở cả hai làn đường trên Quốc lộ 1.

Các tài xế tại đây cho biết, họ đã đợi từ chiều và không thể di chuyển một chút nào. Rất đông lái xe đã chọn tắt máy và đóng cửa, ngủ qua đêm.

Nhiều tài xế nóng ruột đã cho xe lấn sang đường ngược chiều dẫn tới kẹt xe cả hai phần đường, theo hướng Bắc – Nam.

Chiều từ phía nam ra hầu như không thể di chuyển do các xe tải, xe đầu kéo chắn lại.

Anh Nguyễn Quang Thịnh, tài xế xe tải mắc kẹt trên quốc lộ 1 - đoạn qua xã Tuy An Nam cho hay trưa nay anh chở hàng của công ty từ TP Đà Nẵng đi Đà Lạt.

“Đến đây từ 17 giờ, mắc kẹt mãi tới giờ này chưa thông. Trước xe tôi hàng trăm xe khác mắc kẹt ở cả hai hướng phải và trái tuyến”, tài xế Thịnh thông tin lúc 0 giờ ngày 22-11.

Dày đặc phương tiện chôn chân trên Quốc lộ 1.

Cũng mắc kẹt tại đoạn qua xã Tuy An Nam, ông Nguyễn Quốc Việt, tài xế xe bán tải thông tin đoàn xe khách, đầu kéo, tải lớn mắc kẹt tại vị trí này từ 17 giờ.



Ông Việt đi từ TP Đà Nẵng, dự kiến 23 giờ đến TP.HCM nhưng đã mắc kẹt tại đây hơn bảy tiếng đồng hồ.

Tài xế Nguyễn Quốc Việt.

“Tôi và mọi người ở đây chưa ai ăn tối. Bây giờ đã hơn 24 giờ rồi mà không thấy bóng dáng cảnh sát, không hiểu chuyện gì xảy ra? Rất may tôi có mang ít đồ ăn và nước uống, còn ở đây nếu có con nít không biết ăn gì?”, ông Việt bức xúc.

Một số xe khách đường dài chạy ngược chiều theo hướng đoàn xe để tìm lối đi cũng bị kẹt lại do nhiều xe đầu kéo, xe tải chắn đường. Thấy không ổn, một số lái xe tấp phương tiện vào khu đất ven đường, tính nghỉ ngơi qua đêm.

Tê liệt trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk.