Gia Lai: Ngớt mưa, nước lũ trên sông xuống chậm 20/11/2025 10:44

(PLO)- Mưa đã ngớt, lũ giảm nhưng tỉnh Gia Lai vẫn cảnh báo, yêu cầu người dân chủ động phòng ngừa khi có mưa lớn, lũ từ thượng nguồn về.

Sáng 20-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, thống kê đến 6 giờ ngày 20-11, do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây ngập trên trên diện rộng, với hơn 19.000 ngôi nhà bị ngập, cô lập; có ba người chết... thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỉ đồng.

Dự báo, từ ngày 20 đến 21-11, khu vực phía Đông có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn còn ngập trên diện rộng.

Trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh dao động ở mức trên dưới báo động 1; riêng sông Ba và hạ lưu sông Kôn mực nước xuống chậm và duy trì ở mức cao, trên dưới báo động 2.

Trao đổi với PLO, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết tình hình mưa lũ trên địa bàn đã giảm, nước bắt đầu rút dần. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tích cực tham gia hỗ trợ, ứng cứu nhân dân vùng ngập lũ.

Theo ghi nhận chung, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai từ sáng 20-11 đã ngớt mưa, lũ trên các sông và một số khu vực dân cư đã bắt đầu giảm xuống.

Trong đêm 19-11, nhiều khu vực xã, phường ở Đông Gia Lai vẫn chìm sâu trong nước, nhiều người dân đã nhắn tin, gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng cứu hộ khẩn cấp do nước ngập mái nhà.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có buổi làm việc nhanh với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai triển khai các biện pháp ứng phó, tham gia cứu hộ nhân dân vùng ngập. Đồng thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã làm việc nhanh với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, lên phương án ứng cứu người dân vùng ngập lũ.

Trong đêm, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến kiểm tra, động viên các lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại các khu vực xung yếu, ngập lụt nặng trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng xung kích của Công an tỉnh và Công an phường Quy Nhơn Bắc phải thường xuyên theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền biện pháp ứng phó phù hợp.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân vô điều kiện tại các khu vực ngập lụt và có nguy cơ sạt lở cao; tích cực hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đi kiểm tra thực tế, động viên các chiến sĩ công an tham gia ứng cứu nhân dân vùng lũ.

Công an xã Ia Pa hỗ trợ một thanh niên bị tai nạn đi cấp cứu trong đêm.

Tối 19-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã có công văn đề nghị Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tạm dừng phát điện nhà máy thủy điện An Khê để giảm lưu lượng chạy máy về sông Côn tỉnh Gia Lai. Tạm dừng xả tràn hồ Ka Nak để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế, giảm áp lực cho hạ lưu sông Ba tỉnh Đắk Lắk.