Gia Lai: 3 người tử vong trong đợt mưa lũ 20/11/2025 07:53

(PLO)- Tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có ba người tử vong trong đợt mưa lũ đang xảy ra trên địa bàn.

Ngày 20-11, thông tin từ phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn đã có hai người tử vong trong đợt mưa lũ đang diễn ra.

Nạn nhân là ông HMH (49 tuổi, ngụ tổ 12, khu phố 2- bị bại liệt nhiều năm nay) và ông BVH (hơn 70 tuổi, ngụ tổ 50, khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông).

Trường hợp của ông HMH, khi nước lũ bất ngờ tràn vào nhà, ông H bị trượt ngã khỏi giường và đuối nước. Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà chỉ có mẹ ông H, tuổi đã cao nên không thể ứng cứu kịp thời. Trường hợp ông BVH tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Bà ĐTC, ngụ phường Quy Nhơn tử vong do sạt lở đất vùi lấp.

Trước đó, ngày 19-11, tại làng chài Hải Minh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), xảy ra sạt lở đất vùi lấp căn nhà và hai vợ chồng bà ĐTC (58 tuổi). Lực lượng chức năng cứu sống được người chồng, còn bà C tử vong.

Hiện nay, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập trên diện rộng, có nhiều khu vực ngập sâu trong nước.

Theo báo cáo từ các địa phương, tính đến 16 giờ ngày 19-11, do ảnh hưởng của mưa lớn đã xảy ra ngập lụt và cô lập hơn 10.400 ngôi nhà.