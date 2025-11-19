Đất đá ập xuống nhà dân ở Gia Lai, 1 người không qua khỏi 19/11/2025 18:09

(PLO)- Mưa lớn gây sạt lở núi tại Gia Lai khiến 2 vợ chồng lớn tuổi bị vùi lấp.

Ngày 19-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi khiến 1 căn nhà bị sập, làm 1 người tử vong.

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ sườn núi ập xuống khu phố 9 Hải Ninh, phường Quy Nhơn. Khối đất đá ập xuống làm sập căn nhà, khiến 2 người lớn tuổi mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ sạt lở núi khiến 1 người không qua khỏi ở Gia Lai.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa cụ ông ra ngoài an toàn, còn cụ bà bị vùi dưới đống đổ nát.

Đến trưa, thi thể cụ bà ĐTC được tìm thấy. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa cụ ông ra ngoài an toàn.

Cũng trong sáng 19-11, khoảng 2 giờ 15, tại khu vực Núi Một tiếp tục xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống khu phố 57, đe dọa nhiều hộ dân sống ven chân núi.

Phường Quy Nhơn đã cắm biển cảnh báo, giăng dây phong tỏa khu vực nguy hiểm và tổ chức sơ tán 35 hộ dân đến nơi an toàn.

Hiện phường còn 3 điểm có nguy cơ sạt lở rất cao. Chính quyền đã sơ tán toàn bộ người dân tại các vị trí này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.