Gia Lai: Ngập nặng trên diện rộng, cấm đèo An Khê 19/11/2025 12:19

(PLO)- Tại Gia Lai, 8.355 nhà dân ở bị ngập, cô lập; một số xã, phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông… ngập cục bộ rất nặng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tính đến đến 7 giờ ngày 19-11, mưa lớn đã khiến một số khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt.

Trong đó, 8.355 nhà dân ở bị ngập, cô lập; một số xã, phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông… bị ngập cục bộ rất nặng.

Ngập diện rộng phường Quy Nhơn Bắc.

Nhiều nơi nước lên trên 3 m

Ngay trong sáng 19-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có mặt tại khu vực Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc và một số vùng ngập nặng để kiểm tra tình hình mưa lũ, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo đó, từ ngày 15 đến ngày 19-11, với thời tiết mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tình trạng ngập lụt trên diện rộng tiếp tục xảy ra tại nhiều xã, phường.

Nhiều khu vực ngập sâu đến trên 3 m.

Bà Trần Thị Như Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc, cho biết đến 7 giờ sáng cùng ngày, toàn bộ phường đã ngập sâu trong nước lũ. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là phường Trần Quang Diệu cũ và khu vực 1, 2, 3, 4 (phường Nhơn Phú cũ), nơi mực nước dâng đến 3 m.

“Toàn phường ngập trắng trời, rất nhiều nhà bị ngập sâu, người dân phải trèo lên nóc nhà tránh lũ” - bà Hoa nói.

Chị Cao Nguyễn Phương Trinh, ngụ phường Quy Nhơn Bắc, cho biết: “Nhà tôi ở số 34 đường Võ Trọng Lo đã bị nước lũ tràn lên đến tầng 2, mực nước cao trên 3 m. Rất may cả nhà đã được lực lượng chức năng cứu hộ đưa đến nơi an toàn”.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận người dân vùng ngập sâu.

Theo ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông, tổng cộng 1.125 hộ với hơn 3.500 người đã được di dời, trong đó có 1.097 hộ di dời xen ghép đến nhà người thân và 28 hộ di dời tập trung.

Những khu vực đông dân, địa hình phức tạp thường bị nước lũ dâng nhanh do đặc thù địa hình thấp và gần các tuyến tràn đều đạt tỉ lệ di dời gần như tuyệt đối.

Các điểm di dời tập trung và điểm công cộng được trưng dụng làm nơi tạm trú đều bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm. Công an, dân quân và đoàn thể huy động tối đa nhân lực, sẵn sàng tiếp tục vận chuyển tài sản, hỗ trợ người dân, nhất là người già yếu, người khuyết tật, trẻ em… khi nước dâng cao.

Sơ tán người dân trong đêm.

Ông Huỳnh Nam nói thêm, xã Tuy Phước Đông sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát các khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại vùng ngập sâu khi mực nước còn tiếp tục dâng cao.

Ngừng lưu thông qua đèo An Khê

Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án tăng cường kết nối Tây Nguyên (nâng cấp quốc lộ 19) thuộc Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng, sáng nay, đơn vị đã đề nghị lực lượng chức năng dừng hoạt động lưu thông phương tiện trên đèo An Khê nhằm phòng tránh sạt lở, đảm bảo tính mạng người tham gia giao thông.

Chốt chặn cấm phương tiện lưu thông qua đèo An Khê.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng đang túc trực ở hai đầu đèo An Khê; đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khuyến cáo người tham gia giao thông không di chuyển qua khu vực này.

Từ lúc 9 giờ 15 ngày 19-11, lực lượng chức năng đã chính thức phong tỏa, không cho các phương tiện giao thông qua lại đèo An Khê trên quốc lộ 19 vì ảnh hưởng của sạt lở.

Trong sáng 19-11, tại phường Quy Nhơn Bắc, Lữ đoàn 573 đã tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân.

Lữ đoàn 573 hỗ trợ người dân.

Tại đây, đoàn công tác đã tiếp cận các hộ gia đình bị cô lập, tổ chức di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn.

Ngoài ra, Lữ đoàn đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư cứu hộ như áo phao, dây cứu nạn, lương thực thực phẩm…, đồng thời duy trì quân số trực, lực lượng kiêm nhiệm sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống khẩn cấp khi có lệnh.