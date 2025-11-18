Các doanh nghiệp vận tải ở Gia Lai ký kết không chở mía quá tải, quá khổ 18/11/2025 18:10

(PLO)- Các doanh nghiệp vận tải, thu mua mía ở Gia Lai ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Ngày 18-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai và các doanh nghiệp vận tải tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết quy chế phối hợp chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong niên vụ mía 2025-2026.

Đại diện Cảnh sát giao thông và các doanh nghiệp ký kết quy chế phối hợp chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại vùng nguyên liệu mía ở Gia Lai.

Việc ký kết nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm 2025, nhất là thời điểm bắt đầu niên vụ thu hoạch mía năm 2025-2026; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ tại các vùng nguyên liệu mía.

Theo nội dung ký kết, Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai phải kiên quyết không nhập nguyên liệu đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép và chưa ký cam chấp hành trật tự an toàn giao thông.

Các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải phải chấp hành nghiêm các quy định về vận tải đường bộ.

Tại lễ ký kết, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nói Công an tỉnh này sẽ tạo điều kiện hết sức để người dân, doanh nghiệp thu hoạch, sản xuất mía hiệu quả.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp, chủ phương tiện phải chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông để đảm bảo an toàn, quyền lợi cho chính bản thân mình. Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, tài xế, chủ phương tiện vận tải chấp hành các nội dung đã cam kết.