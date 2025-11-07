Ký kết Quy chế phối hợp giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân 07/11/2025 22:07

(PLO)- Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo dự hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân.

Ngày 7-11, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường ĐH Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp hôm nay là sự tiếp tục cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an, đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của Ban Giám hiệu Trường ĐH Cảnh sát nhân dân đối với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh việc học tập lý luận chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên của nhà trường; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Quy chế phối hợp công tác giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân gồm sáu nội dung chủ yếu:

- Phối hợp nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm để đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

- Phối hợp thẩm định, biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, quảng bá các ấn phẩm xuất bản của Bộ Công an, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân và NXB Chính trị quốc gia Sự thật; lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ an ninh, trật tự.

- Phối hợp tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng tư tưởng, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch.

Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao trình độ, nhận thức chính trị của nhân dân; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

- Phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và học viên.

- Phối hợp trong chuyển giao, ứng dụng kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, tặng sách cho trường ĐH Cảnh sát Nhân dân

Tại Hội nghị, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng sách cho Trường ĐH Cảnh sát nhân dân; NXB Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân Tủ sách điện tử “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng một số ấn phẩm tiêu biểu của NXB.