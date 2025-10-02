Ra mắt bộ sách 'Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh' 02/10/2025 11:43

(PLO)- Lịch sử Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh là bộ sách phản ánh toàn diện, hệ thống nhất về vùng đất Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh từ khởi nguồn đến năm 2015.

Sáng 2-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ công bố bộ sách Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành.

Bộ sách "Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh" gồm 5 tập và 1 quyển giản lược.

Bộ sách gồm 5 tập toàn diện và 1 tập giản lược, là công trình kết tụ giá trị khoa học, tư tưởng, lý luận và thực tiễn sâu sắc; phản ánh toàn diện có hệ thống lịch sử ra đời, xây dựng và phát triển của TP.HCM.

Bộ sách bao gồm hơn 4.500 trang, được biên soạn, hiệu chỉnh từ tháng 4-2015 đến tháng 7-2025. Đây là lần đầu tiên thành phố có bộ thông sử, tập hợp đầy đủ nhất, hệ thống nhất về tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - TP.HCM từ khởi nguồn đến năm 2015.

Tập 1 là Vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ khởi nguồn đến thế kỷ XVI; tập 2 là Sài Gòn - Gia Định từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX; tập 3 là Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định từ năm 1859 đến năm 1945; tập 4 là Sài Gòn - Gia Định từ năm 1945 đến năm 1975; tập 5 là Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến năm 2015; tập 6 là Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (giản lược).

Ông Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nhấn mạnh bộ sách Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là tài liệu quý phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về thành phố.

PGS. TS Võ Văn Sen, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố, chủ nhiệm đề tài.

Theo PGS. TS Võ Văn Sen, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố, chủ nhiệm đề tài, cho biết bộ sách có sự tham gia biên soạn của 14 GS, PGS, TS cùng 45 cộng tác viên là những nhà nghiên cứu, giảng dạy khoa học lịch sử trong và ngoài TP.HCM. Ngoài ra còn có sự tham gia thẩm định khoa học của 25 nhà khoa học chuyên ngành khoa học lịch sử.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. HCM, cho biết trải qua hơn 300 năm, vùng đất Sài Gòn từng bước định hình và không ngừng phát triển, đóng vai trò trung tâm của Nam Bộ ngày nay.

"TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của một trung tâm kinh tế, văn hóa không chỉ đối với Nam Bộ mà còn với cả nước, trở thành đầu tàu dẫn dắt trong vai trò một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới" - ông Dương Anh Đức nhận định.

Ông Dương Anh Đức kỳ vọng vọng bộ sách Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là tài liệu quý phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về thành phố, góp phần hun đúc truyền thống cách mạng vẻ vang; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Trao tặng sách cho Ban Biên soạn, đại diện các cơ quan nghiên cứu, đơn vị trường học, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.

Nhằm phát huy giá trị nhiều mặt của bộ sách về chính trị, tư tưởng, tư liệu lịch sử, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã in 1.000 bộ sách gửi đến các cơ quan trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học, trường học, bảo tàng, tủ sách cơ sở và các tỉnh, thành.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy tặng bộ sách đến Ban Biên soạn; đại diện các cơ quan nghiên cứu, đơn vị trường học; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.