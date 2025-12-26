10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 26/12/2025 22:07

(PLO)- 10 sự kiện tiêu biểu được công bố cho thấy bức tranh toàn diện, nhiều dấu ấn của các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025.

Ngày 26-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 cho thấy bức tranh toàn diện, nhiều dấu ấn của văn hóa, thể thao và du lịch. Ảnh: Báo Văn hoá.

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế đạt nhiều dấu ấn nổi bật, tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2025 ghi nhận bước tiến mạnh mẽ trong hoàn thiện hệ thống pháp luật với việc Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Chính phủ ban hành nhiều nghị định quan trọng hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa.

Đặc biệt, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035 được ban hành, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Triển lãm là sự kiện chính trị – văn hóa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, quy tụ hàng trăm cơ quan, địa phương, doanh nghiệp tham gia. Sự kiện thể hiện rõ tầm vóc, vị thế và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

3. Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa với nhiều hoạt động quy mô, ý nghĩa.

Chuỗi sự kiện kỷ niệm diễn ra trọng thể, thu hút sự quan tâm lớn của xã hội, khẳng định vai trò của báo chí cách mạng và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và có những phát biểu quan trọng, định hướng cho sự phát triển của hai lĩnh vực trong giai đoạn mới.

4. Di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế quốc tế với nhiều di sản được UNESCO ghi danh.

Nổi bật là việc ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc; điều chỉnh mở rộng Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng; ghi danh Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân vào Danh mục Ký ức Thế giới và đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất.

Sáng kiến do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày đã nhận được sự đồng thuận cao, khẳng định vai trò chủ động và uy tín quốc tế của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác văn hóa toàn cầu.

Bộ phim “Mưa đỏ” xuất hiện trong thuyết minh sự kiện Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của điện ảnh Việt trên trường quốc tế. Ảnh: ĐLPCC.

6. Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, khẳng định sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Nhiều chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước được tổ chức công phu, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

7. Lần đầu tiên tổ chức “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest”, khẳng định hình ảnh Việt Nam là điểm đến của hòa bình và nhân văn.

Chuỗi hoạt động mang thông điệp về hạnh phúc, đoàn kết và sẻ chia, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu giá trị nhân văn.

8. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của điện ảnh Việt trên trường quốc tế.

Bộ phim Mưa đỏ tạo tiếng vang lớn, lập kỷ lục doanh thu, góp phần khẳng định vị thế điện ảnh Việt. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng và Tuần lễ phim Việt Nam tại Pháp tiếp tục mở rộng không gian giao lưu, quảng bá hình ảnh đất nước.

9. Thể thao Việt Nam đạt thành tích ấn tượng tại SEA Games 33, đặc biệt là tấm Huy chương Vàng của đội tuyển U22 bóng đá nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc, khẳng định vị thế trong khu vực, trong đó nhiều môn Olympic đạt thành tích nổi bật, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển thể thao thành tích cao.

10. Du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, lần đầu vượt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế.

Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất thế giới, tiếp tục được vinh danh ở nhiều hạng mục quốc tế, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu châu Á.