Ra mắt sách 'Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình' dịp 80 năm Quốc khánh 30/08/2025 15:51

(PLO)- Cuốn sách Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình có gần 700 bức ảnh, tranh vẽ, hình chụp hiện vật, tượng đài, bản đồ, lược đồ được đưa vào sách.

Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A phối hợp cùng Nhà xuất bản Đại học Sư phạm vừa ra mắt cuốn sách Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình.

Ấn phẩm được phát hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời hướng tới 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 – 2025).

Nội dung được tuyển chọn, biên tập nhằm tái hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đặt nền móng và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Với tầm vóc một nhà cách mạng kiệt xuất, một nhà tư tưởng và văn hóa lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành độc lập, xây dựng nền tảng cho quốc gia hiện đại.

Bìa cuốn sách.

Sách gồm bảy phần chính, từ thơ ấu, trưởng thành, quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng ở nước ngoài, lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cho đến di sản Hồ Chí Minh để lại.

Lần giở từng trang, bạn đọc có thể hình dung hành trình ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng, những năm tháng hoạt động quốc tế, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, trải qua tù đày, rồi trở về lãnh đạo Tổng khởi nghĩa năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiến hành kháng chiến chống Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ để đi đến thống nhất đất nước.

Ngoài nội dung chính, cuối mỗi phần đều có bài khái quát tình hình thế giới trong từng giai đoạn, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bối cảnh quốc tế gắn với hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một điểm nổi bật của Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình là phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh. Gần 700 bức ảnh, tranh vẽ, hình chụp hiện vật, tượng đài, bản đồ, lược đồ được đưa vào sách.

Nhiều tranh ảnh quý được Đông A sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM) – nơi lưu giữ khoảng 8.000 trang tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh – cùng nhiều bảo tàng trong nước. Ngôn ngữ hình ảnh giúp dựng lại cuộc đời và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách sống động, dễ tiếp nhận hơn đối với đông đảo bạn đọc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc tại căn cứ Việt Bắc năm 1951. Hình ảnh trong sách.

Đội ngũ biên soạn gồm các biên tập viên Đông A, cộng tác viên nhiều kinh nghiệm và ban cố vấn nội dung là các chuyên gia uy tín.

Trong đó có PGS.TS Trần Đức Cường – Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Nhà sử học Dương Trung Quốc – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Xưa & Nay.

PGS.TS Nguyễn Bá Cường – Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, TS Lê Hiến Chương – giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và ThS Đào Tuấn Anh – Trưởng phòng Truyền thông Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách cũng nhận được sự góp ý, bổ sung thông tin từ nhiều bảo tàng, nhiếp ảnh gia, nhà sưu tập.

Ấn bản phổ thông được in màu toàn bộ trên giấy couche 150gsm, khổ 25 x 30 cm, dày 324 trang, bìa cứng và bìa áo. Trên bìa 1 là chân dung Nguyễn Ái Quốc năm 1924, bìa trong ép nhũ với chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, vào 14 giờ Chủ nhật ngày 31-8-2025, trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại xã Đông Anh, Hà Nội, Đông A Books sẽ giới thiệu ấn bản đặc biệt S100 của Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình.

Nếu Lịch sử Việt Nam bằng hình ra mắt tháng 9-2024 là một bước đi quan trọng trong hành trình làm sách bách khoa bằng hình của Đông A, thì Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình tiếp tục là một công trình đặc biệt.

Đông A kỳ vọng đây không chỉ là một công trình tư liệu – lịch sử, mà còn là hình thức truyền thông và giáo dục sinh động, giúp bạn đọc – đặc biệt là thế hệ trẻ – đến gần hơn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc cuốn sách ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam càng làm cho ấn bản này có ý nghĩa đặc biệt.