Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang: Đôi tri kỷ với 'khúc hát ân tình' 29/12/2025 13:04

(PLO)- Hơn nửa thế kỷ đồng hành, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ – nhà thơ Lê Giang không chỉ là một cặp đôi hạnh phúc, mà còn là hai nghệ sĩ - chiến sĩ, cùng sáng tạo nên những giai điệu từ những vần thơ chan chứa tình người, tình đời.

Chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu chân dung âm nhạc nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang với chủ đề "Khúc hát ân tình" do Sở VH&TT TP.HCM, Hội Âm nhạc TP, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM phối hợp tổ chức. Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, Ban Ca nhạc Đài Phát thanh và truyền hình TP.HCM phối hợp thực hiện và được dàn dựng bởi đạo diễn Bình Hùng, diễn ra tối 28-12 tại Nhà hát TP.HCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chụp hình cùng gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang và các nghệ sĩ. Ảnh: KHA NHIÊN

Chương trình nhằm tri ân những đóng góp của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang với nghệ thuật, đồng thời tiếp tục phổ biến rộng rãi các tác phẩm nghệ thuật của ông bà tới công chúng.

Đôi tri kỷ của nền nghệ thuật nước nhà

Phát biểu tại đêm nhạc, NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho biết trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam, có những cặp đôi nghệ sĩ mà khi nhắc đến, tên tuổi của họ luôn gắn liền với nhau như tri kỷ không thể tách rời. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang chính là một trong những cặp đôi như vậy.

NDND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu tại đêm nhạc. Ảnh: KHA NHIÊN

“Họ không chỉ là hai tên tuổi lớn trong lĩnh vực thơ và nhạc Việt Nam, mà còn là những nghệ sĩ, chiến sĩ đã đồng hành cùng nhau trong suốt hành trình sáng tạo, góp phần tạo dựng một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ trên vùng đất phương Nam.

Vì lý do sức khỏe, nhà thơ Lê Giang không thể có mặt tại đây, nhưng đại diện gia đình đã có mặt để cùng chúng ta tưởng nhớ và tri ân những dấu ấn mà ông bà đã để lại trong sự nghiệp sáng tác” – NSND Thanh Thuý phát biểu.

Các nghệ sĩ ngâm thơ trong đêm nhạc. Ảnh: KHA NHIÊN

Tham dự tại chương trình, TS Văn học Phạm Thị Như Thúy (Nhà thơ Doãn Thụy Như) nhận định những công trình nghiên cứu dân ca mà nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang đã thực hiện là vô giá.

Những bài hát như Bài ca đất Phương Nam, Em vẫn đợi anh về… không chỉ là những ca khúc đẹp mà còn chứa đựng tinh hoa văn hóa, đặc biệt là âm nhạc dân ca Nam Bộ. Những tác phẩm này không chỉ làm giàu cho âm nhạc cách mạng Việt Nam mà còn lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

“Sức lan tỏa của những tác phẩm và công trình nghiên cứu này rất lớn. Với các thế hệ trẻ, những tác phẩm này không chỉ giúp họ hiểu và yêu thêm văn hóa dân tộc mà còn giúp họ tự hào về những giá trị truyền thống. Những bài hát và câu hò, điệu lý này mang đậm bản sắc dân tộc, giúp thế hệ trẻ biết cách trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của ông bà, tổ tiên", TS . Phạm Thị Như Thúy nói.

Những ca khúc đi cùng năm tháng

Chương trình được chia thành hai phần gồm 'Thơ - Nhạc và Tổ quốc' và 'Khúc hát ân tình' với đa dạng các loại hình diễn ngâm, đọc thơ, các ca khúc dân ca, cách mạng... của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang.

NSND Trọng Phúc mở màn với ca khúc Bài ca đất phương Nam. Ảnh: KHA NHIÊN

Bên cạnh đó, khán giả cũng cùng nhìn lại hành trình, những cống hiến của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang cho nền âm nhạc nước nhà cũng như lắng nghe chia sẻ những nhân vật, nghệ sĩ gắn bó với cả hai.

Nếu ở cảnh 1 và 2 là phần bình, ngâm thơ cũng như diễn ngâm của nghệ sĩ Phương Trang và Đại Lợi thì ở cảnh 3 là các ca khúc như Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Tiếng cồng vượt thác, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn... được thể hiện bởi nhóm Mắt Ngọc, ca sĩ Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng...

Phần 2 là những ca khúc dân ca do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang sưu tầm viết lời mới cũng như sáng tác như Cánh đồng tuổi thơ, Lý Bập bòong boong, Liên khúc Lý Cây khế- Lý kéo đò, Nhớ em câu hát đò đưa, Kiên Giang mình đẹp lắm.... được phối mới do NSƯT Vân Khánh, Quang Linh, Hà Vân, Bích Thuỷ, Quách Phú Thành thể hiện…

Thể hiện nhiều ca khúc dân ca của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang trong đêm nhạc, ca sĩ Bích Phượng ôn lại những kỷ niệm và bày tỏ sự biết ơn với hai ông bà.

Theo ca sĩ Bích Phượng từ khi bước chân vào lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là nhạc dân tộc, nữ ca sĩ được gặp nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang, những người đã dìu dắt cô từng bước vào con đường nghệ thuật này.

“Chính cô chú là người đầu tiên dạy dỗ và dẫn dắt tôi đến với dân ca Nam Bộ. Điều này khiến tôi cảm thấy rất xúc động và biết ơn” – ca sĩ Bích Phượng chia sẻ.

Ca sĩ Bích Phượng cũng cho biết thêm, mình lớn lên trong gia đình có truyền thống cải lương, nên nữ ca sĩ được dạy vọng cổ từ nhỏ. Còn những điệu hò, điệu lý, ban đầu cũng chỉ nghe qua ở sân khấu và khi bắt đầu học nhạc dân tộc, nữ ca sĩ cảm nhận được sự phong phú, đa dạng của các điệu lý, điệu hò.

Ca sĩ Bích Phượng ôn lại kỷ niệm cùng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ nhà thơ Lê Giang. Ảnh: KHA NHIÊN

“Có những lần, tôi cùng các anh chị phải khăn gói lên nhà cô chú, ăn ngủ tại đó để tập luyện cho các chương trình dân ca. Mỗi khi cô chú có các buổi nói chuyện về âm nhạc dân tộc, tôi là một trong những ca sĩ được phân công đi theo để minh họa các câu hò, điệu lý. Lúc cô chú giảng giải, tôi hát minh họa cho các câu hò đó’ – ca sĩ Bích Phượng kể.

Hơn nửa thế kỷ đồng hành, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ – nhà thơ Lê Giang không chỉ là một cặp đôi hạnh phúc, mà còn là hai nghệ sĩ -chiến sĩ, cùng sáng tạo nên giai điệu từ những vần thơ chan chứa tình người, tình đời, những khúc hát đẹp như dòng sông quê hương chảy mãi cùng năm tháng.

Hành trình nghệ thuật của họ là con đường qua biết bao gian truân, nắng gió, gai chông, mồ hôi và cả máu, máu của đồng chí, đồng bào. Chính từ đó, những khúc hát của Lư Nhất Vũ và Lê Giang ra đời và có đời sống vững bền như dòng sông, như cánh rừng, như phù sa, như mùa màng...

Một số hình ảnh tại đêm nhạc:

Nhóm Mắt Ngọc thể hiện Cô gái Sài Gòn đi tải đạn.

NSUT Khánh Ngọc và Đào Mác trong Tiếng cồng vượt thác.

NSUT Vân Khánh thể hiện ca khúc Bên tượng đài Bác Hồ.

Ca sĩ Đăng Nguyên và Dương Ngọc với ca khúc Khúc hát người đi khai hoang.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện ca khúc Hãy yên lòng mẹ ơi.

Nhóm thiếu nhi Goldstar Kid thể hiện ca khúc Cánh đồng tuổi thơ.

Ca sĩ Thanh Mai và Bằng Chương với ca khúc Lý bập bòong boong.

Quách Phú Thành và Lê Thu Hiền thể hiện Lý cây ổi - Lý con cúm núm.

Ca sĩ Quang Linh thể hiện ca khúc Kiên Giang mình đẹp lắm.

Ca sĩ Quốc Đại thể hiện Nhớ em câu hát đò đưa.

Ca khúc Về với Bình Dương do ca sĩ Hà Vân thể hiện.

Ca sĩ Đông Đào thể hiện Mẹ cho con câu hát quê mùa.