Tăng cường giám sát, xử lý nhiều vi phạm trên không gian mạng 29/12/2025 18:16

Ngày 29-12, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL) tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm 2025, định hướng nhiệm vụ năm 2026.

Siết quản lý không gian mạng, xử lý mạnh tình trạng “báo hóa”

Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết năm 2025, trọng tâm trong công tác quản lý là triển khai, thực hiện Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.

Đồng thời xây dựng, tổ chức thực hiện nghị định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Ảnh: HẢI NHI

“Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung xử lý nhiều vi phạm trên không gian mạng, trong đó đáng chú ý là tình trạng định danh mập mờ gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí, vi phạm quy định về tổng hợp thông tin, trích dẫn nguồn và chậm gỡ bỏ nội dung sai phạm” - bà Huyền cho hay.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho rằng, việc xử lý triệt để tình trạng “báo hóa” các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội vẫn còn khó khăn do chế tài chưa theo kịp thực tiễn. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường giám sát và áp dụng biện pháp quản lý quyết liệt hơn.

Cùng với đó, Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ đã bổ sung nhiều quy định mới, lần đầu tiên đưa hoạt động livestream vào khuôn khổ pháp lý. Các yêu cầu về định danh, xác thực người dùng bước đầu phát huy hiệu quả nhằm hạn chế tài khoản ảo, nặc danh, dù một số nền tảng xuyên biên giới vẫn chưa tuân thủ đầy đủ.

Trong năm, Cục đã xử phạt 4 trường hợp vi phạm, đình chỉ hoạt động 65 mạng xã hội không đủ điều kiện và thu hồi 26 giấy phép của 18 doanh nghiệp.

Xây dựng phòng “truyền thông số” tại các địa phương

Nói thêm về nội dung này, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết hiện thành phố có khoảng 22 triệu tài khoản hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này cho thấy mức độ tác động sâu rộng của không gian mạng đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Trước thực tế đó, trong năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là tổ chức rà quét, giám sát thông tin trên không gian mạng hằng ngày thông qua hệ thống phần mềm lắng nghe mạng xã hội (social listening). Hệ thống này giúp theo dõi, tổng hợp và kịp thời báo cáo diễn biến dư luận, bao gồm cả các tài khoản hoạt động từ nước ngoài có ảnh hưởng đến TP.HCM” - ông Nguyễn Ngọc Hồi cho hay.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho hay, Sở VH&TT TP.HCM phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM để thực hiện giám định tư pháp và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Nhiều vụ việc nổi cộm đã được xử lý, trong đó có các trường hợp YouTuber, TikToker gây dư luận xấu; các vi phạm khác trong lĩnh vực truyền thông cũng đang tiếp tục được rà soát.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết, điểm nổi bật trong công tác quản lý thời gian qua là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai mô hình “truyền thông mới” trên không gian mạng.

Hiện Sở VH&TT TP.HCM là một trong số ít đơn vị trên cả nước có Phòng Thông tin điện tử riêng, trực tiếp phụ trách quản lý lĩnh vực này và công tác thông tin cơ sở. Đối với hệ thống thông tin cơ sở tại 168 xã, phường, Sở định hướng chuyển mạnh sang nền tảng số, giảm dần sự phụ thuộc vào hệ thống truyền thanh truyền thống.

Đáng chú ý, năm 2025 cũng là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức lấy ý kiến người dân thông qua nền tảng số, với khoảng 6 triệu lượt ý kiến góp ý cho việc xây dựng Tượng đài tưởng niệm COVID-19 trong vòng 15 ngày. Điều này cho thấy hiệu quả rõ nét của thông tin điện tử trong quản lý và truyền thông.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HẢI NHI

Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết TP.HCM còn định hướng phát triển các hoạt động tích cực trên không gian mạng, trong đó có việc xây dựng các “phòng truyền thông số” tại địa phương. Mô hình này vừa phục vụ công tác quản lý, vừa góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đó, Sở VH&TT TP.HCM mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Trung ương và sự đồng hành của doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin điện tử nhằm phát triển theo hướng bài bản, bền vững.