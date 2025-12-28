‘Vua du khảo’ Đào Kim Trang: Gần 40 năm rong ruổi, khám phá các miền di sản 28/12/2025 16:09

Ngày 28-12, tại Đường sách TP.HCM, tác giả, nhà du khảo Đào Kim Trang cùng những người bạn đã có buổi giao lưu và ra mắt bộ lịch treo tường “Bản đồ Việt Nam 2026: Hương rừng - gió biển”.

Đây là dịp để ông trực tiếp trò chuyện với những người yêu thích du lịch khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu lịch sử, văn hóa.

Nhìn lại hành trình 39 năm với hơn 100 chuyến du khảo dài ngày và ngắn ngày trên khắp dải đất hình chữ S bằng xe đạp và xe gắn máy, nhà du khảo Đào Kim Trang cho biết bên cạnh việc xây dựng lộ trình rõ ràng, yếu tố quan trọng là trang bị kỹ năng để ứng phó với áp lực và tình huống bất ngờ.

Nhà du khảo Đào Kim Trang chia sẻ về hành trình của mình. Ảnh: NVCC

“Từ nhỏ, tôi đã tham gia các hoạt động đội nhóm, sinh hoạt tập thể nên học được nhiều kỹ năng như sơ cứu, thắt nút, kỹ năng sinh tồn cơ bản. Những điều này giúp tôi tự tin hơn khi đối diện khó khăn” - nhà du khảo Đào Kim Trang chia sẻ.

Theo nhà du khảo Đào Kim Trang, mỗi vùng đất ông đi qua đều là một miền trầm tích văn hóa. Thông qua các chuyến du khảo, ông và các thành viên không chỉ khám phá đời sống của đồng bào các dân tộc qua trang phục, ngôn ngữ, kiến trúc nhà cửa mà còn qua những cuộc giao lưu văn hóa đầy cảm xúc.

Nhà du khảo Đào Kim Trang có gần 40 năm rong ruổi khắp mọi miền đất nước bằng xe đạp, xe máy. Ảnh: NVCC

“Điều tôi nhớ nhất trong các chuyến đi không phải là những điều lớn lao, mà chính là tình người. Tôi từng tham gia múa xòe Thái, uống rượu cần, xem biểu diễn của người Kèn, người H’Mông… Mỗi chuyến đi đều có những buổi giao lưu văn hóa thú vị, giúp tôi cảm nhận rõ sự gắn kết giữa các vùng miền” - nhà du khảo Đào Kim Trang tâm sự.

Chia sẻ về việc ra mắt bộ lịch “Bản đồ Việt Nam 2026: Hương rừng - gió biển”, nhà du khảo Đào Kim Trang, cho biết khi có thông tin về việc sáp nhập các tỉnh, ông nảy ra ý tưởng thực hiện một hành trình trở lại những cung đường gắn với các miền di sản văn hóa, đồng thời đặt chân đến những nơi trước đây chưa có dịp đi qua để đánh dấu thêm các cột mốc trong cuộc đời.

Tấm lịch Bản đồ Việt Nam 2026 Hương rừng - gió biển của nhà du khảo Đào Kim Trang. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, nhà du khảo Đào Kim Trang cũng chia sẻ thêm về dự án VM2X mà ông đang thực hiện từ năm 2014 đến nay nhưng vẫn chưa hoàn thành. Dự án nhằm số hóa bản đồ Việt Nam, đưa các thông tin về tuyến đường, địa điểm và dữ liệu liên quan lên không gian mạng, giúp người dân dễ dàng tra cứu.

“Nhiều năm qua, tôi in lịch để tặng bạn bè có cùng đam mê, nhưng tặng mãi cũng… hết tiền. Năm nay, được bà xã động viên, tôi quyết định đầu tư, lấy thu bù chi để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Rất mừng là được mọi người thương mến, ủng hộ.

Dự án đòi hỏi rất nhiều tư liệu và có quy mô lớn nên tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể hoàn thiện việc số hóa bản đồ để mọi người tiếp cận thuận lợi hơn. Dù thế nào, tôi sẽ không bỏ cuộc và mong có thể góp phần giúp các bạn trẻ hiểu thêm về văn hóa, du lịch Việt Nam” - nhà du khảo Đào Kim Trang nói.