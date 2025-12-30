Video: Giữ lửa làng rèn ngày Tết 30/12/2025 20:52

(PLO)- Suốt 300 năm qua, những người làm rèn ở làng Minh Khánh, tỉnh Quảng Ngãi vẫn miệt mài gìn giữ ngọn lửa nghề rèn truyền thống.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, làng rèn hơn 300 năm tuổi ở Quảng Ngãi bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Từ sáng sớm đến chiều tối, các lò rèn liên tục hoạt động để kịp hoàn thiện nông cụ phục vụ thị trường Tết trong và ngoài tỉnh.