NSND Tự Long và Phan Đinh Tùng diễn kịch phong cách 'Ơn giời cậu đây rồi' 26/12/2025 22:48

(PLO)- NSND Tự Long tạo bất ngờ khi mời ca sĩ Phan Đinh Tùng tham gia một tiểu phẩm ngẫu hứng theo phong cách của chương trình Ơn giời cậu đây rồi.

Tối 26-12, tại Hà Nội, ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức đêm nhạc mang tên Đinh Show, đánh dấu cột mốc tuổi 50 và hành trình hơn 26 năm hoạt động nghệ thuật.

Xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt, NSND Tự Long cho biết mỗi lần nhắc đến gia đình, đặc biệt là gia đình của Phan Đinh Tùng, anh đều có những rung cảm rất riêng.

Theo NSND Tự Long, dù mỗi nghệ sĩ có xuất phát điểm, hoàn cảnh và hành trình khác nhau, nhưng khi đứng trước sự gắn kết, đủ đầy và ấm áp mà Phan Đinh Tùng đang có, bản thân anh không khỏi xúc động và ngưỡng mộ.

NSND Tự Long là khách mời đặc biệt của chương trình. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Với NSND Tự Long, đó không chỉ là gia đình theo nghĩa thông thường, mà còn là sự sum vầy của những người đồng hành, sẻ chia và thấu hiểu nhau trong cuộc sống lẫn nghệ thuật.

Chia sẻ tại chương trình, NSND Tự Long cho rằng không phải ai cũng có thể chạm tới sự trọn vẹn ấy, bởi mỗi người có một hành trình riêng, một số phận riêng.

Chính vì vậy, khi chứng kiến khoảnh khắc Phan Đinh Tùng đứng giữa gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết, anh cảm nhận rõ giá trị của sự đủ đầy, của hạnh phúc được vun đắp qua thời gian.

Tại chương trình, NSND Tự Long còn tạo bất ngờ khi mời ca sĩ Phan Đinh Tùng tham gia một tiểu phẩm ngẫu hứng theo phong cách của chương trình Ơn giời cậu đây rồi.

Màn tung hứng bất ngờ mang đến nhiều tiếng cười và những tràng vỗ tay thích thú của khán giả trước khả năng ứng biến linh hoạt của nam ca sĩ.

Đinh Show được Phan Đinh Tùng thực hiện như một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp, không chỉ là đêm nhạc kỷ niệm tuổi 50 mà còn là dịp để anh nhìn lại hành trình đã qua, tri ân khán giả và những người luôn đồng hành.

Nam ca sĩ cho biết anh mong muốn tạo nên một không gian âm nhạc gần gũi, nơi nghệ sĩ và khán giả có thể ngồi lại bên nhau, chia sẻ những cảm xúc chân thành nhất.

Tên gọi “Đinh” mang nhiều tầng ý nghĩa với Phan Đinh Tùng. Đây vừa là tên đệm gắn với người mẹ – người có ảnh hưởng sâu sắc trong cuộc đời anh – vừa là cách anh khẳng định lại nghệ danh đã gắn bó suốt nhiều năm.

NSND Tự Long còn tạo bất ngờ khi mời ca sĩ Phan Đinh Tùng tham gia một tiểu phẩm ngẫu hứng theo phong cách của chương trình 'Ơn giời cậu đây rồi'. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Đồng thời, “Đinh” cũng là tinh thần chủ đạo của đêm nhạc, nơi hội tụ những ca khúc, những cộng sự và những dấu ấn được xem là quan trọng nhất trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ.

Bên cạnh NSND Tự Long, đêm nhạc còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gắn bó với Phan Đinh Tùng trong thời gian qua như Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Phí Linh, với phần âm nhạc do nhạc sĩ Đoàn Minh Vũ đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc.

Diễn ra trong không khí cuối năm se lạnh của Hà Nội, Đinh Show trở thành một điểm nhấn cảm xúc, không chỉ đánh dấu chặng đường 50 năm của Phan Đinh Tùng mà còn mở ra một giai đoạn mới trong hành trình sáng tạo của nam ca sĩ, nơi giá trị gia đình, tình bạn và sự gắn bó được đặt ở vị trí trung tâm.