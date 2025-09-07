Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" đến TP.HCM: Cháy hết mình suốt 5 tiếng đêm qua 07/09/2025 08:36

(PLO)- Đêm concert thứ 7 của "Anh trai vượt ngàn chông gai" kéo dài hơn 5 tiếng với những tiết mục công phu; đặc biệt là đêm nhạc có sự tham dự của các khách mời trong Gia đình Haha như anh Hà, chị Thông, anh Điệp...

Tối 6-9, đêm concert thứ 7 của Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của 33 anh tài.

Các anh tài mở màn với ca khúc Hỏa ca. Ảnh: V. HÀ

Đây là một trong hai đêm concert cuối cùng tại TP.HCM để khép lại hành trình của concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Gặp sự cố nhưng khán giả vẫn quẩy nhiệt tình

Đêm concert thứ 7 của "Anh trai vượt ngàn chông gai" chính thức diễn ra đúng 19 giờ. Theo đó, 33 anh tài đã cùng nhau hoà giọng trong ca khúc chủ đề Hỏa ca để mở màn cho đêm concert.

Các tiết mục được đầu tư khiến khán giả phấn khích

Sau đó, các anh tài cùng đem đến những màn trình diễn mãn nhãn, với các tiết mục như Bay, Superstar, Giàu sang – Lột xác, Triệu lý do, Rơi, Những kẻ mộng mơ, đường xa ướt mưa, Phai, Lặng, Bao tiền một mớ bình yên…

Tiết mục Trống cơm của nhà Sao Sáng

Đặc biệt, trong đêm concert thứ 7, 4 nhà: Cá Lớn, Chín Muồi, Mứt Gừng và Nhà Trẻ đã có những màn đối đầu mới.

Theo đó, nhà Cá lớn “đối đầu” nhà Chín muồi. Nếu như nhà Cá Lớn đem đến tiết mục Ông xã em number one vui nhộn thì nhà Chín Muồi lần đầu tiên đem đến ca khúc mới mang tên Lockdown.

Các anh tài hóa tắc kè hoa trong "Ông xã em number one"

Còn Nhà Trẻ thể hiện ca khúc Đi đu đưa đi và nhà Mứt Gừng đã đứa khán giả "trở về tuổi thơ" khi biến sân khấu concert thành Lễ hội trung thu nhộn nhịp, vui vẻ với bản mashup thiếu nhi Đội kèn tí hon, Tết Trung thu rước đèn đi chơi, Chú Cuội, Tùng dinh dinh và Cây đa quán dốc.

Bên cạnh những ca khúc hiện đại, vui nhộn, những tiết mục mang đậm dấu ấn văn hoá, truyền thống trong Anh trai vượt ngàn chông gai lại được khoác lên một tấm áo mới khi được dàn dựng công phu.

NSND Hữu Quốc và Bằng Kiều

Còn với NSND Tự Long, nói về việc mang màu xanh áo lính lên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai trong mashup Tình ca Tây Bắc – Chiếc khăn piêu, nam nghệ sĩ cho biết trong chương trình có rất nhiều sắc màu và bản thân muốn trong Anh trai vượt ngàn chông gai có một hình tượng người lính bảo vệ biên cương, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

NSND Tự Long và các anh tài trong mashup Tình ca Tây bắc - Chiếc khăn piêu

Trong đêm concert thứ 7, bên cạnh sự thăng hoa của các nghệ sĩ thì sự cố âm thanh diễn ra khá nhiều lần khiến cho các tiết mục bị gián đoạn. Thậm chí, trong phần đối đầu, nhà Mứt Gừng đã phải diễn lại tiết mục của mình.

Những tiết mục đậm đà văn hoá dân tộc

Gia đình Haha hội ngộ

Điểm nhấn trong đêm concert 7 Anh trai vượt ngàn chông gai là ca khúc chủ đề của chương trình "Gia đình Haha", do các thành viên Jun Phạm, Rhymastic, Ngọc Thanh Tâm, Bùi Công Nam và Duy Khánh thể hiện, vang lên như một lời tri ân những nông dân trên khắp mọi miền đất nước.

Jun Phạm và gia đình chị Vàng Thị Thông

Ca khúc vui nhộn cùng màn giao lưu với các nhân vật từng xuất hiện trong hành trình của chương trình "Gia đình Haha" khiến khán giả không khỏi thích thú. Đó là chị Thông, anh Hà và bé Thư, Thắng (chặng Bản Liền, Lào Cai), chú Điệp, chú Sơn, chị Thắm (chặng Sa Huỳnh, Quãng Ngãi), anh Y Xim Ndu (chặng Đắk Lắk).

Theo thông báo trước đó của ban tổ chức, cô chú Chín Cường (chặng Bến Tre - Vĩnh Long) cũng có mặt nhưng không tham gia giao lưu với khán giả.

Chú Điệp chia sẻ tại concert

Đêm concert kéo dài hơn 5 tiếng, dù đã sang ngày mới nhưng khán giả vẫn ở lại đến cùng.

Khép lại đêm concert, NSND Tự Long bày tỏ niềm hạnh phúc một năm qua được sống trong tình yêu thương của khán giả đặc biệt là những người trẻ.

"Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi không chỉ làm được điều mình mong muốn mà còn là người truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Chúng ta đến với nhau để cùng chung một nhịp đập, một sự lan toả và để nhớ mãi không bao giờ quên ngày này" – NSND Tự Long bày tỏ.