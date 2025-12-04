Bệnh nhân tử vong dù được 2 lần chuyển viện trên 2 xe cứu thương 04/12/2025 17:24

(PLO)- Xe cứu thương đang chở bệnh nhân chuyển viện thì gặp tại nạn và may mắn được một xe cứu thương khác hỗ trợ nhưng không qua khỏi.

Sáng 4-12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua địa phận xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn dẫn đến một kết cục đau lòng: Bệnh nhân nguy kịch đang trên đường chuyển viện đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể vào thời điểm xảy ra vụ việc, xe cứu thương đang chở một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch từ tỉnh Đắk Lắk (thuộc địa bàn Phú Yên cũ) vượt quãng đường dài để gấp rút đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Khi đến Km196 trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, chiếc xe cứu thương này bất ngờ tông thẳng vào đuôi một chiếc xe khách đang chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh đã khiến hành trình cứu chữa bệnh nhân bị gián đoạn đột ngột.

May mắn là trong tình thế khẩn cấp trên có một chiếc xe cứu thương khác đang lưu thông trên cao tốc đã kịp thời hỗ trợ. Bệnh nhân được nhanh chóng chuyển sang xe thứ hai để tiếp tục cuộc đua sinh tử vào TP.HCM.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Trong quá trình di chuyển, do tình trạng nguy kịch từ trước và ảnh hưởng của sự cố gián đoạn, va chạm của vụ tai nạn nên bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Gia đình đã buộc phải dừng việc cấp cứu, đưa thi thể người thân quay về quê nhà để lo hậu sự.

Lực lượng CSGT đã có mặt phong tỏa, phân luồng từ xa và phải tạm đóng đoạn cao tốc để xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.