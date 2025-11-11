CSGT An Giang yêu cầu 175 phụ huynh ký cam kết không giao xe cho học sinh 11/11/2025 18:59

(PLO)- Thời gian tới, CSGT Công an tỉnh An Giang tiếp tục phúc tra, đặc biệt là các trường hợp vi phạm đã ký cam kết và ra quân xử lý nghiêm việc phụ huynh giao xe mô tô cho học sinh.

Ngày 11-11, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho hay lực lượng đã mời 175 phụ huynh yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh.

Cụ thể, qua đợt kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 169 trường THCS và 82 trường THPT trên địa bàn tỉnh, lực lượng CSGT đã phát hiện và mời 175 phụ huynh lên làm việc, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh.

Qua kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 169 trường THCS và 82 trường THPT trên địa bàn tỉnh, lực lượng CSGT Công an tỉnh An Giang đã mời 175 phụ huynh lên làm việc, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh. Ảnh: AT

Cạnh đó, CSGT Công an tỉnh An Giang cũng đã yêu cầu 148 trường THCS và 22 trường THPT ký cam kết không trông giữ xe mô tô cho học sinh, khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Ngoài ra, tại các buổi kiểm tra, lực lượng CSGT cũng nhắc nhở nhiều trường hợp học sinh đội nón bảo hiểm không đúng quy định. Các trường hợp vi phạm đều đã được lực lượng CSGT tuyên truyền, vận động, yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang, qua đợt tổng kiểm tra cho thấy tình trạng phụ huynh giao xe mô tô cho con và tình trạng học sinh đội nón bảo hiểm không đúng quy định đang ở mức cao.

Cạnh đó, một số điểm trường còn lơ là, quản lý chưa chặt chẽ dẫn đến còn tình trạng học sinh vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

“Từ khi triển khai đợt tổng kiểm tra đến nay, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh giảm rõ rệt. Đặc biệt, không có tình trạng học sinh tụ tập lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn” - Thượng tá Trường cho biết.

Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cũng khẳng định thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phúc tra, đặc biệt là các trường hợp vi phạm đã ký cam kết. Mặt khác, ra quân xử lý nghiêm việc phụ huynh giao xe mô tô cho học sinh khi chưa đủ điều kiện và tình trạng học sinh đội nón bảo hiểm không đúng quy định.