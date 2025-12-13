Hướng dẫn cách tìm trạm, xem lộ trình các tuyến xe buýt Cần Thơ 13/12/2025 08:00

(PLO)- Để hành khách có trải nghiệm tốt nhất khi đi xe buýt, ngoài đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đơn vị quản lý và đơn vị khai thác đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và cung cấp dịch vụ.

Trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có chín tuyến xe buýt nội thành, có khoảng 65 phương tiện xe buýt đời mới đang khai thác với tổng chiều dài tuyến gần 439 km. Cả chín tuyến xe buýt nội thành này do Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP Cần Thơ) quản lý; đơn vị khai thác là Công ty CP xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines.

Chín tuyến xe buýt nội thành Cần Thơ do Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP quản lý, đơn vị khai thác là Công ty CP xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines. Ảnh: CHÂU ANH

Nâng cao hiệu quả vận hành xe buýt

Thời gian qua, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP Cần Thơ đã thường xuyên trao đổi, phối hợp với đơn vị khai thác trong công tác vận hành khai thác tuyến. Qua đó, kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh trực tiếp của người dân về chất lượng dịch vụ cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động xe buýt trên địa bàn TP.

Đáng quan tâm, cả Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP và Công ty CP xe khách Phương Trang đều đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho người dân.

Cụ thể, Trung tâm thông tin rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội; cập nhật thông tin liên tục đến người dân thông qua Fanpage "Cantho Bus". Đồng thời, đơn vị cũng đã triển khai ứng dụng Chatbox trên Messenger Facebook.

Qua đó, trực tiếp phản hồi, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cách đón xe và chọn tuyến xe buýt phù hợp; giải đáp kịp thời thắc mắc, nhu cầu cần biết thông tin hoạt động của các tuyến xe buýt nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.

Các phương thức thanh toán khi đi xe buýt

Đối với đơn vị đang khai thác tuyến là Công ty CP xe khách Phương Trang, để thuận tiện cho người dân nắm thông tin, chọn đúng tuyến và điểm đón xe buýt, đơn vị đã tích hợp tiện ích “Xe buýt” trên app FUTA trên điện thoại di động.

Theo đó, người dân có thể tra cứu các thông tin toàn bộ các tuyến xe buýt trên địa bàn TP. Cạnh đó, tra cứu cụ thể lịch trình, giờ đi - đến của các xe buýt, giá từng chặng và giá suốt tuyến, biểu đồ giờ cho từng tuyến cụ thể…

Với app FUTA trên điện thoại di động, người dân có thể tra cứu các thông tin toàn bộ các tuyến, lịch trình, giờ đi - đến của các xe buýt, giá từng chặng và giá suốt tuyến, biểu đồ giờ cho từng tuyến cụ thể…

Không chỉ cung cấp thông tin, đơn vị khai thác chín tuyến xe buýt trên địa bàn TP Cần Thơ cũng đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt song song với thanh toán bằng tiền mặt để người dân lựa chọn. Người đi xe buýt có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc có thể quét mã QR từ máy POS của tài xế hoặc có thể chuyển khoản qua các app ngân hàng, ứng dụng MoMo…

Nhận xét về tiện ích gần đây của buýt Cần Thơ, bà Lê Thị Tuyết Hồng (ngụ phường Cái Răng) chia sẻ trước đây, khi di chuyển bằng xe buýt, bà ra trạm để chờ mà không biết được khi nào xe sẽ đến. Từ khi có phần mềm xe buýt, bà cảm thấy thoải mái hơn, không phải mất thời gian chờ lâu như trước.

“Hồi trước, do không nắm rõ thời gian xuất bến của xe buýt, có khi tôi đến trạm chờ 30 phút xe mới đến. Bây giờ qua xem ứng dụng xe buýt, tôi nắm cụ thể giờ xuất bến, nên tính toán, chủ động được thời gian di chuyển đến trạm chờ” - bà Hồng chia sẻ thêm.

Nói về phương thức thanh toán khi đi xe buýt, anh Lâm Phúc Hậu (ngụ phường Ô Môn), kể: “Thanh toán vé xe buýt bằng cách quét mã QR rất tiện lợi cho hành khách. Đi xe buýt thường xuyên, tôi thấy bây giờ trả tiền mặt chỉ còn hành khách là người lớn tuổi hoặc số ít các cháu học sinh, còn lại hầu hết đều thanh toán qua chuyển khoản hoặc quét mã QR”.

Ngoài thanh toán bằng tiền mặt, người đi xe buýt còn có thể thanh toán bằng cách quét mã QR từ máy POS hoặc chuyển khoản qua các app ngân hàng. Ảnh: CHÂU ANH

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP Cần Thơ, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị khai thác xe buýt tiếp tục tăng cường chuyển đổi số. Đơn cử, tích hợp hành trình GPS của các phương tiện, từ đó, có thể theo dõi vị trí, tốc độ và tình trạng hoạt động của xe buýt trong thời gian thực. Đồng thời, cung cấp chính xác vị trí của từng phương tiện để hành khách tiện theo dõi, đón xe chính xác hơn.

Việc dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ xe buýt trên địa bàn TP Cần Thơ đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi hình ảnh xe buýt đối với người dân. Qua đó, từng bước tăng số lượng người dân tham gia loại hình vận tải hành khách công cộng, giảm phương tiện cá nhân tham gia giao thông để chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP và bảo vệ môi trường đô thị.