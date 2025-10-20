TP Cần Thơ: Cầu Bà Lễ trên đường Tầm Vu sẽ sớm được sửa chữa 20/10/2025 16:51

(PLO)- Cầu Bà Lễ ở phường Tân An, TP Cần Thơ đã bị sập khiến tuyến đường Tầm Vu bị chia cắt suốt 5 tháng qua.

Chiều 20-10, trao đổi với PLO, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết đã đề nghị Sở Xây dựng rà soát, tham mưu TP giao UBND phường Tân An làm chủ đầu tư thi công, khắc phục cầu Bà Lễ trên đường Tầm Vu.

Video: Hiện trạng cầu Bà Lễ trên đường Tầm Vu (phường Tân An, TP Cần Thơ).

Cầu Bà Lễ có tuổi đời hơn 20 năm, chiều dài khoảng 15m, rộng khoảng 4m. Ngày 21-5, một xe chở vật liệu xây dựng khi di chuyển lên cầu thì bất ngờ cầu sụt lún, gãy thanh sắt đà dọc một bên, khiến công trình hư hỏng nặng.

Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi xảy ra sự cố, ngành chức năng đã rào chắn không cho các phương tiện qua cầu. Đường Tầm Vu bị chia đôi, gây khó khăn cho người dân lưu thông.

Ngày 21-5, một xe ben chở vật liệu xây dựng đang lưu thông qua cầu Bà Lễ thì cầu bị sập. Ảnh: CHÂU ANH

Bà Dương Thị Ái Khanh (phường Tân An), kể trước đây bà đi từ nhà đến chợ Tầm Vu rất gần nhưng sau khi cầu Bà Lễ bị sập quãng đường đi làm, đi chợ của bà xa hơn, mất thời gian hơn khá nhiều.

“Tôi và bà con trên đường Tầm Vu mong chính quyền TP sớm xây mới hay sửa chữa cầu để các phương tiện lưu thông thuận tiện”- bà Khanh bày tỏ.

Chủ một doanh nghiệp trên đường Tầm Vu cũng mong mỏi: “Đường Tầm Vu đã được đầu tư khá hoàn chỉnh, nếu không hoàn thiện cầu Bà Lễ để lưu thông thông suốt thì rất lãng phí. Người dân di chuyển bằng xe máy còn có thể vòng vào hẻm khoảng 2km, còn ô tô, xe tải chở hàng hóa phải đi vòng rất xa.”

Sau sự cố, cầu sụt lún, thanh sắt đà dọc bị gãy một bên, công trình hư hỏng nặng không thể lưu thông. Ảnh: CHÂU ANH

Theo ông Phan Quang Khoa, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân An, sau khi đi vào hoạt động chính quyền hai cấp, tháng 8-2025, TP Cần Thơ đã ban hành công văn về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn. Theo đó, tạm giao UBND cấp xã quản lý tài sản hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện trước khi sáp nhập.

“Về cầu Bà Lễ, đến nay, đơn vị quản lý cũ chưa bàn giao cho UBND phường Tân An, nên hiện chúng tôi cũng chưa có phương án để quản lý hay sửa chữa." - ông Khoa nói.

Liên quan đến công trình này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định: "Trước đây chủ đầu tư dự án là UBND quận Ninh Kiều, nhưng bây giờ về nguyên tắc phải giao cho UBND phường Tân An. Tôi đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu để giao chủ đầu tư, từ đó nhanh chóng thi công, hoàn thành cầu Bà Lễ tạo thuận lợi cho người dân lưu thông.”