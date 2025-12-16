Cần Thơ tạm dừng 13 tuyến xe buýt trong ngày 21-12 16/12/2025 16:36

(PLO)- TP Cần Thơ tạm dừng13 tuyến xe buýt nội thành và liên tỉnh qua địa bàn TP Cần Thơ từ 2 giờ đến 9 giờ ngày 21-12, nhằm đảm bảo công tác tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ năm 2025.

Ngày 16-12, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP Cần Thơ cho hay Sở Xây dựng TP vừa có thông báo tạm dừng hoạt động các tuyến xe buýt qua trung tâm TP trong ngày 21-12.

Theo đó, tạm dừng13 tuyến xe buýt nội thành và liên tỉnh qua địa bàn TP Cần Thơ từ 2 giờ đến 9 giờ ngày 21-12, nhằm đảm bảo công tác tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ năm 2025.

Cụ thể, tạm dừng tám tuyến xe buýt do Công ty CP Phương Trang - FUTA Bus Lines khai thác, gồm:

- Tuyến Ba Láng – Ô Môn; MST: CT-01

- Tuyến Cần Thơ – Giai Xuân – Phong Điền; MST: CT-08

- Tuyến Phong Điền – Lộ Tẻ Ba Se – Ô Môn; MST: CT-09

- Tuyến Ba Láng (Cái Răng) – khu công nghiệp Trà Nóc – Ô Môn; MST: CT-11

- Tuyến Công viên Sông Hậu (TP Cần Thơ) – thị trấn Kinh Cùng (tỉnh Hậu Giang cũ); MST: CT-12

- Tuyến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ – Trung tâm Đại Ngãi; MST: CT-14

- Tuyến thị trấn Búng Tàu (tỉnh Hậu Giang cũ) – TP Cần Thơ; MST: 951

- Tuyến Hậu Giang – Cần Thơ; MST: 9513

Cạnh đó, tạm dừng năm tuyến xe buýt liên tỉnh do các Công ty CP vận tải Sóc Trăng, Công ty CP bến xe tàu Hậu Giang và Công ty CP Phương Trang - FUTA Bus Lines khai thác, gồm:

- Tuyến trung tâm Đại Ngãi – TP Cần Thơ; MST: ST-11

- Tuyến Hậu Giang – TP Cần Thơ; MST: HG-02

- Tuyến Vĩnh Long – TP Cần Thơ; MST: 64.65.02

- Tuyến Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) – TP Cần Thơ ; MST: 64.65.08

- Tuyến TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) – TP Cần Thơ; MST: 6610

Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2025 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 21-12 tại TP Cần Thơ. Theo dự kiến, dự kiện có sự tham gia của gần 10.000 vận động viên trong và ngoài nước.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở bốn cự ly 5km, 10km, bán marathon 21,1km và full marathon 42,195km. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công tác tổ chức, chuyên môn đường chạy và phương án đảm bảo an toàn đã sẵn sàng cho ngày thi đấu chính thức.