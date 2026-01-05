Cần Thơ: Giao dự án ở phường Tân An cho phường Cái Khế làm chủ đầu tư 05/01/2026 18:37

(PLO)- Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, đây là giải pháp phù hợp với từng dự án, điều kiện cụ thể nhằm giải quyết công trình chuyển tiếp khi thực hiện phân chia địa giới hành chính.

Ngày 5-1-2026, trả lời PLO liên quan đến cầu Bà Lễ (thuộc phường Tân An, TP Cần Thơ) bị sập khiến tuyến đường Tầm Vu bị chia cắt suốt nửa năm qua, Sở Xây dựng cho biết đã giao cho UBND phường Cái Khế làm chủ đầu tư và sẽ phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Từ sau sự cố sập cầu ngày 21-5-2025, ngành chức năng đã rào chắn không cho các phương tiện qua cầu; đường Tầm Vu bị chia đôi, gây khó khăn cho người dân lưu thông. Ảnh: CHÂU ANH

Lý giải vì sao dự án trên địa bàn phường Tân An lại giao cho phường Cái Khế làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng cho hay dự án cầu Bà Lễ là một hạng mục trong dự án cải tạo, nâng cấp các cầu năm 2025.

Theo đó, dự án gồm cầu vào hẻm liên tổ 9-10 trên đường Nguyễn Văn Cừ; cầu Bà Lễ; cải tạo cầu Cồn Khương và cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh. Dự án này trước đây do UBND quận Ninh Kiều quản lý.

“Trong quá trình thực hiện công trình, đến nay chưa thể hoàn thành do sự cố cầu Bà Lễ và do thực hiện chính quyền hai cấp, UBND quận Ninh Kiều chưa bàn giao cho UBND các phường. Đồng thời, công tác tổng hợp phân bổ nguồn vốn cho UBND cấp xã trong thời gian đầu cũng gặp khó khăn” - Sở Xây dựng nêu lý do chậm thi công cầu Bà Lễ.

Đây là một dự án nằm trên địa bàn ba phường gồm Cái Khế, Ninh Kiều và Tân An. Sau khi họp bàn với các đơn vị có liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý dự án, thanh quyết toán sau này, sở thống nhất giao cho UBND phường Cái Khế làm chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án.

“Đây là giải pháp phù hợp với từng dự án, điều kiện cụ thể nhằm giải quyết công trình chuyển tiếp khi thực hiện phân chia địa giới hành chính” - Sở Xây dựng cho biết thêm.

Cầu Bà Lễ có tuổi đời hơn 20 năm, chiều dài khoảng 15m, rộng khoảng 4m. Ảnh: CHÂU ANH

Theo tìm hiểu, dự án cải tạo nâng cấp các cầu năm 2025 trên địa bàn quận Ninh Kiều cũ được Chủ tịch UBND quận phê duyệt ngày 23-5-2025. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3,57 tỉ đồng; trong đó, chi phí xây dựng gần 3 tỉ, còn lại là chi phí quản lý, tư vấn, dự phòng…