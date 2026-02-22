CSGT Cần Thơ bảo đảm giao thông cho người dân trở lại làm việc sau Tết

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu trở lại Cần Thơ, TP.HCM, Đồng Nai... học tập và làm việc. Điều này khiến lưu lượng phương tiện lưu thông tăng cao.
Để đảm bảo người dân lưu thông an toàn và giao thông thông suốt, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã có mặt tại các cửa ngõ trọng điểm. Lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân.
Trưa 22-2, PV PLO ghi nhận tại nút giao IC4 (đoạn thuộc phường Cái Răng). Các cán bộ CSGT thuộc Trạm CSGT Ba Láng (phòng CSGT Công an TP Cần Thơ) đã bố trí lực lượng ứng trực để điều tiết giao thông, nhằm không để xảy ra ùn ứ, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.
Một số hình ảnh ghi nhận tại nút giao IC4: