CSGT Cần Thơ bảo đảm giao thông cho người dân trở lại làm việc sau Tết 22/02/2026 14:08

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng tại cửa ngõ vào TP và trên các tuyến Quốc lộ để phân luồng phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu trở lại Cần Thơ, TP.HCM, Đồng Nai... học tập và làm việc. Điều này khiến lưu lượng phương tiện lưu thông tăng cao.

Dòng người di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM, Đồng Nai tăng trong ngày 22-2. Ảnh: CHÂU ANH

Để đảm bảo người dân lưu thông an toàn và giao thông thông suốt, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã có mặt tại các cửa ngõ trọng điểm. Lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân.

Trưa 22-2, PV PLO ghi nhận tại nút giao IC4 (đoạn thuộc phường Cái Răng). Các cán bộ CSGT thuộc Trạm CSGT Ba Láng (phòng CSGT Công an TP Cần Thơ) đã bố trí lực lượng ứng trực để điều tiết giao thông, nhằm không để xảy ra ùn ứ, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.

Một số hình ảnh ghi nhận tại nút giao IC4:

Nút giao IC4 trên Quốc lộ 1 vừa là cửa ngõ vào TP Cần Thơ, vừa là đường dẫn đi cầu Cần Thơ về TP.HCM nên lưu lượng phương tiện khá đông, nhất là vào các dịp lễ, tết. Ảnh: CHÂU ANH

Cửa ngõ vào TP Cần Thơ thông thoáng, không xảy ra ùn tắc trong ngày cao điểm người dân quay lại học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: CHÂU ANH