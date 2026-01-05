An Giang, Cần Thơ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 05/01/2026 17:34

(PLO)- Trong bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản được bảo đảm; TP Cần Thơ không xảy ra tai nạn giao thông.

Ngày 5-1, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm.

Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm. Ảnh: CAAG

Theo đó, Công an toàn tỉnh huy động tối đa quân số, phương tiện, tập trung tấn công mạnh các loại tội phạm. Kết quả, đã phát hiện 60 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 89 người liên quan; triệt xóa 83 điểm đánh bạc, bắt, xử lý 391 người, thu giữ trên 183 triệu đồng. Các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được tập trung điều tra, khám phá đạt hơn 83%.

Công tác phòng, chống ma túy đạt kết quả nổi bật; cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 59 vụ; phát hiện 28 vụ tội phạm kinh tế, môi trường, tài nguyên, khoáng sản. Song song đó, Công an tỉnh cũng tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, pháo. Cạnh đó, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Từ đó tình hình an ninh trật tự được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ; tội phạm được kiềm chế, trật tự an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CAAG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an toàn tỉnh trong 15 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm.

Thời gian tới, người đứng đầu Công an tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, tập trung đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm trên tất cả lĩnh vực, trong đó lấy công tác phòng ngừa là chính.