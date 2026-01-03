Công an An Giang khởi tố 11 bị can giả làm cò lúa chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng 03/01/2026 20:06

(PLO)- Bị can Danh Quanh đã giả làm “cò lúa”, dẫn người mua đến xã Hòn Đất; các bị can còn lại giả làm chủ lúa, dẫn người mua đến những thửa đất của người khác để ký hợp đồng mua bán lúa.

Ngày 3-1, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 trên địa bàn xã Hòn Đất.

Trong số 11 bị can vừa bị khởi tố, Công an đã bắt tạm giam 8 bị can, gồm: Đặng Thành Quyết (67 tuổi), Nguyễn Minh Lý (48 tuổi), Sơn Trường (31 tuổi), Lê Dũng Tâm (35 tuổi), Danh Kha (35 tuổi), Nguyễn Hoàng Lâm (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Sơn (37 tuổi) và Vũ Đình Tòng (29 tuổi).

Cạnh đó, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Bùi Văn Tha (36 tuổi) và Nguyễn Thành Tập (48 tuổi). Riêng bị can Nguyễn Văn Tài (35 tuổi) đang chấp hành án trong một vụ án khác.

Từ trái qua: Các bị can Vũ Đình Tòng, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Hoàng Lâm, Bùi Văn Tha. Ảnh: CAAG

Từ trái qua: Các bị can Đặng Thành Quyết, Lê Dũng Tâm, Nguyễn Minh Lý, Danh Kha. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, Danh Quanh (46 tuổi, ngụ xã Hòn Đất) đã cùng 11 bị can trên không có đất canh tác; thế nhưng đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Danh Quanh giả làm “cò lúa”, dẫn người mua đến xã Hòn Đất, các bị can còn lại giả làm chủ lúa, dẫn người mua đến những thửa đất của người khác để ký hợp đồng mua bán lúa. Qua đó, nhóm này đã chiếm đoạt tiền đặt cọc với tổng số tiền hơn 3,35 tỉ đồng, chia nhau tiêu xài.

Khi phát hiện bị lừa, các bị hại đã gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an. Ngày 28-7-2025, bị can Danh Quanh đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.