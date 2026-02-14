Không còn lo chỗ đi vệ sinh và dừng nghỉ khi đi cao tốc Cần Thơ - Cà Mau 14/02/2026 17:37

(PLO)- Chủ đầu tư cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã đưa vào khai thác tạm trạm dừng nghỉ trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm đáp ứng một số nhu cầu cấp bách của người dân.

Ngày 14-2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp), Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) phát đi thông cáo về việc đưa vào khai thác tạm trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Theo đó, trạm dừng nghỉ sẽ được đưa vào khai thác tạm với một số hạng mục thiết yếu, như bãi đỗ xe, khu vệ sinh, điểm dừng nghỉ cho tài xế và hành khách… nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách trong giai đoạn đầu khai thác cao tốc.

Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện theo đúng quy mô, thiết kế được phê duyệt trong thời gian tới.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đưa vào khai thác tạm trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: MỸ THUẬN

Cụ thể, trạm dừng nghỉ tại Km2006+00 thuộc xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ, dự kiến sẽ hoàn thành trong hôm nay (ngày 14-2) và đưa vào khai thác tạm từ 8 giờ sáng mai (ngày 15-2). Trạm này sẽ cung cấp các dịch vụ gồm bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, bàn ghế phục vụ hành khách nghỉ ngơi, dịch vụ nước uống giải khát, đồ ăn nhẹ…

Trước đó, ngày 12-2, trạm dừng nghỉ tại Km 2061+200 thuộc xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang cũng đã đưa vào khai thác tạm bên phải tuyến, hướng Cần Thơ đi Cà Mau.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính gần 111 km, được chia làm hai dự án thành phần, gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (hơn 37 km) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (hơn 73 km). Tại mỗi dự án thành phần được đầu tư xây dựng một trạm dừng nghỉ, mỗi trạm được bố trí hai bên trái và phải tuyến.

Quy mô mỗi bên của trạm dừng nghỉ ở giai đoạn hoàn thiện sẽ bao gồm các công trình dịch vụ công, cung cấp các dịch vụ miễn phí bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời cho tài xế, khu vệ sinh, nơi trực của nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông…

Ngoài ra, còn có công trình dịch vụ thương mại, như khu vực phục vụ ăn uống, giải khát; trạm cấp nhiên liệu; trạm sạc xe điện; xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; nơi rửa xe; nhà hàng ăn uống; khu vui chơi, giải trí…