Cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 có trạm dừng nghỉ đầu tiên dịp Tết 14/02/2026 12:54

(PLO)- Sau gần hai năm khai thác, đoạn cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 dài hơn 63 km thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa và Ninh Bình đã có trạm dừng nghỉ đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác tạm thời dịp Tết, bước đầu giải quyết bài toán thiếu điểm nghỉ trên tuyến. Nhiều tài xế khi trải nghiệm đã bày tỏ sự phấn khởi vì những bất tiện kéo dài bấy lâu nay phần nào được tháo gỡ.

Được khởi công tháng 7-2025, dự án đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ tại km329+700 (thuộc xã Đông Hoàng cũ, nay là phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ghi nhận, các hạng mục thiết yếu như khu nhà nghỉ ngơi, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe đã cơ bản hoàn thiện. Khuôn viên trạm được quy hoạch rộng rãi, thuận tiện cho xe khách, xe tải và xe con ra vào.



Ghi nhận của PLO, những ngày cận Tết, lượng phương tiện đổ về Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ tăng mạnh. Không ít xe đã ghé vào trạm dừng nghỉ để trải nghiệm dịch vụ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Do mới khai thác tạm thời một số hạng mục thiết yếu, khu vực dịch vụ bên trong chưa đầy đủ tiện ích.

Hiện mới có một quầy bán nước giải khát, vài bộ bàn ghế phục vụ nhu cầu nghỉ tạm; chưa có hệ thống cửa hàng ăn uống, siêu thị tiện lợi như các trạm dừng nghỉ hoàn chỉnh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tuy vậy, phần lớn tài xế đều tỏ ra hài lòng, đặc biệt với hạng mục nhà vệ sinh đã hoàn thiện, sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu.

Trao đổi với PLO, anh Phùng Thế Hanh (46 tuổi, quê tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) cho biết anh cùng gia đình di chuyển từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh, hành trình hơn 300 km. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Anh Hanh chia sẻ: "Đi đường dài dịp Tết rất mệt, nhất là trên cao tốc Bắc – Nam. Tuy nhiên có trạm dừng nghỉ để vào vệ sinh, nghỉ ngơi vài chục phút là rất cần thiết và lái xe an toàn hơn. Trước đây khi chưa có trạm dừng nghỉ, nhiều tài xế buộc phải dừng tạm ở làn khẩn cấp để nghỉ ngơi hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc đưa trạm vào hoạt động đúng dịp Tết là rất hợp lý".

Bên cạnh khu nghỉ ngơi và vệ sinh, trạm dừng nghỉ còn được đầu tư hai cây xăng bố trí đối xứng hai chiều để phục vụ tiếp nhiên liệu cho phương tiện. Đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết hạng mục đã hoàn thiện nhưng đang chờ hoàn tất thủ tục cấp phép và đưa vào khai thác, phục vụ người dân dịp cao điểm Tết.

Đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) – Quốc lộ 45 (Thanh Hóa) dài hơn 63 km, khai thác từ tháng 4-2023, quy mô 4 làn xe, vận tốc khai thác 60–90 km/h. Tuyến có làn dừng khẩn cấp ngắt quãng và 7 nút giao gồm: Mai Sơn, Đồng Giao, Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân, Thiệu Giang, Đồng Thắng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

