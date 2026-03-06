Quốc lộ 62 bị lấn chiếm, người dân 'sống chung' với nguy hiểm 06/03/2026 17:36

(PLO)- Tình trạng buôn bán, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường trên Quốc lộ 62 vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây bức xúc cho người dân.

Dù đã nhiều lần được báo chí phản ánh và cơ quan chức năng vào cuộc, tình trạng buôn bán, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến Quốc lộ 62 đoạn qua phường Khánh Hậu (tỉnh Tây Ninh) vẫn chưa được xử lý triệt để.

Video: Quốc lộ 62 nhếch nhác vì buôn bán, đậu xe tràn xuống lòng đường

Thực trạng này không chỉ khiến khu vực trở nên nhếch nhác mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 62 nhếch nhác và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ghi nhận trưa ngày 6-3, nhiều quán cơm và quán ăn tại khu vực gần cống Cầu Tre (phường Khánh Hậu) vẫn hoạt động nhộn nhịp. Xe tải, xe khách và cả xe du lịch đậu sát mép đường, thậm chí có phương tiện dừng ngay dưới lòng đường.

Các phương tiện đi qua khu vực phải giảm tốc độ để hạn chế tai nạn giao thông có thể xảy ra.

Tình trạng này khiến dòng xe lưu thông trên Quốc lộ 62 phải giảm tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đây là khu vực từng nhiều lần được phản ánh về việc buôn bán và đậu xe tràn ra lòng đường gây cản trở giao thông.

Nhiều hành khách băng ngang quốc lộ 62 bất chấp nguy hiểm.

Nguy hiểm hơn, nhiều hành khách sau khi xuống xe đã băng ngang quốc lộ để vào các quán ăn ven đường. Trong khi đó, lượng phương tiện qua lại trên tuyến đường này khá đông, đặc biệt là xe tải và xe chở hàng hóa. Việc sang đường tùy tiện khiến nguy cơ xảy ra tai nạn luôn thường trực.

Ô tô tải quay đầu xe ngay tại khu vực này bất chấp nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua lại.

Ô tô tải quay đầu khiến việc lưu thông trở nên khó khăn và bị ùn ứ khi qua khu vực. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông rất cao.

Chị Nguyễn Thị Yến Linh (ngụ Mỹ An), người thường xuyên di chuyển qua đoạn đường này cho biết mỗi ngày đi làm đều phải chạy chậm khi đến khu vực trên.

“Các phương tiện khi đến đây hầu như đều phải giảm tốc độ nếu không muốn xảy ra tai nạn. Tôi từng chứng kiến một bé trai bị gãy tay khi người bà chở cháu xử lý không kịp lúc xe lùi ra, khiến hai bà cháu ngã xuống đường”, chị Linh kể.

Người điều khiển xe máy lưu thông thường xuyên qua khu vực phải sống chung với nguy hiểm.

Theo chị Linh, dù đã nhiều lần đọc thông tin báo chí phản ánh tình trạng này nhưng thực tế vẫn chưa được cải thiện đáng kể. “Lâu dần chúng tôi cũng phải quen với việc đi qua đoạn đường nguy hiểm này, giống như ‘sống chung với lũ’ vậy”, chị nói.

Tuyến giao thông huyết mạch nhưng bị lấn chiếm kéo dài

Quốc lộ 62 là tuyến đường huyết mạch nối từ trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh đi qua các xã vùng Đồng Tháp Mười và dẫn đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Do đó, mật độ lưu thông trên tuyến đường này luôn ở mức cao, đặc biệt là các loại xe tải, container và xe chở hàng hóa.

Trong bối cảnh lượng phương tiện lớn như vậy, việc buôn bán và đậu xe lấn chiếm lòng lề đường càng làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Các tài xế xe ngang nhiên đậu xe xuống lòng đường và mở cửa bất chấp nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 62.

Thực tế, vấn đề này đã được báo Pháp luật TP.HCM phản ánh nhiều lần. Trước đó, bài viết “Quốc lộ 62 bị lấn chiếm làm nơi đậu xe, buôn bán” đăng ngày 28-10-2024 và bài “Vỉa hè, lòng đường Quốc lộ 62 bị chiếm dụng nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn” ngày 5-11-2025 đều đề cập đến thực trạng tương tự.

Tuy nhiên, sau nhiều lần phản ánh, tình trạng lấn chiếm vẫn tiếp diễn, khiến người dân và người tham gia giao thông không khỏi lo lắng.

Tại buổi họp báo công bố tình hình kinh tế – xã hội năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức ngày 5-2-2026, phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục nêu vấn đề này với lãnh đạo tỉnh và các sở ngành. Nội dung phản ánh tập trung vào tình trạng buôn bán, đậu xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.

Cơ quan chức năng yêu cầu tăng cường xử lý

Liên quan đến phản ánh của báo Pháp luật TP.HCM, ngày 2-3, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã có văn bản trả lời về tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trên Quốc lộ 62 tại khu vực Cầu Tre, phường Khánh Hậu.

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng cho biết tuyến Quốc lộ 62 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện do Khu Quản lý đường bộ IV quản lý. Trước đó, ngày 13-11-2025, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ IV liên quan việc xử lý tình trạng vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng gây mất an toàn giao thông.

Sau đó, ngày 18-11-2025, Khu Quản lý đường bộ IV tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu Văn phòng Quản lý đường bộ IV.3 tăng cường xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên Quốc lộ 62.

Xe tải đậu ngược chiều và ra vào bất chấp sự nguy hiểm.

Theo đó, các đơn vị liên quan phải phối hợp với lực lượng bảo dưỡng thường xuyên kiểm tra hiện trường và xử lý các trường hợp vi phạm. Những trường hợp đã lập biên bản vi phạm hành chính sẽ được đề nghị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm, thậm chí cưỡng chế tháo dỡ để khôi phục hiện trạng ban đầu.

Đối với các trường hợp chưa lập biên bản, lực lượng chức năng sẽ vận động người dân tự tháo dỡ. Nếu không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản xác nhận vi phạm và hoàn thiện hồ sơ gửi chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm tra trên tuyến để kịp thời phát hiện những trường hợp tập trung buôn bán, dựng lều quán sát mép đường, gây cản trở tầm nhìn hoặc họp chợ ngay trên phần đường xe chạy. Việc xử lý phải được thực hiện ngay khi vi phạm mới phát sinh nhằm tránh kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Quốc lộ 62 vẫn bị lấn chiếm dù nhiều lần phản ánh

Hiện nay, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.3 đang phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị bảo dưỡng thường xuyên triển khai các biện pháp theo chỉ đạo.

Để công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 62 đạt hiệu quả lâu dài, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV tiếp tục chỉ đạo lực lượng tuần đường thường xuyên kiểm tra, đồng thời phối hợp với UBND các phường, xã dọc tuyến lập biên bản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý đất đai, cấp phép xây dựng dọc tuyến đường và xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất trong hành lang an toàn giao thông.

Chỉ khi các biện pháp này được triển khai quyết liệt và đồng bộ, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên Quốc lộ 62 mới có thể được xử lý dứt điểm, trả lại sự an toàn cho người tham gia giao thông.