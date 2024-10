Quốc lộ 62 bị lấn chiếm làm nơi đậu xe, buôn bán 28/10/2024 15:23

Theo phản ánh của người dân, từ đầu năm đến nay, đoạn đường dọc theo tuyến Quốc lộ 62 xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và cả hành lang an toàn giao thông.

Quốc lộ 62 bị lấn chiếm làm nơi đậu xe, kinh doanh buôn bán. Clip: HUỲNH DU

Theo ghi nhận của PLO, đoạn đường từ khu vực cống Cầu Tre (xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An) đến khu vực qua cống Bắc Đông (ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An) nhiều xe tải, xe khách, xe du lịch dừng, đỗ để ăn uống, chờ đón khách.

Quốc lộ 62 bị lấn chiếm làm điểm dừng, đỗ xe ăn uống, chờ đón khách. Ảnh: HD

Người bán, người mua, xe bán hàng rong tràn xuống đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cao mất an toàn giao thông.

Các hộ buôn bán còn dựng ô, căng bạt che mưa, che nắng lấn chiếm lòng đường. Ảnh:HD

Các phương tiện phải di chuyển sang làn đường ngược chiều để tránh các xe đậu, đỗ lấn chiếm lòng đường. Ảnh: HD

Đoạn đường này là tuyến đường chính từ TP Tân An đi đến các huyện Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Chưa kể, đây cũng là đoạn đường có nhiều xe container, xe tải chở hàng lưu thông... nên áp lực giao thông càng lớn.

Các phương tiện dừng đậu kéo dài trên tuyến Quốc lộ 62. Ảnh:HD

Theo tài xế Phan Thành Trung (xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa), mặt đường Quốc lộ 62 đã xuống cấp, hư hỏng nặng, đang chờ nâng cấp sữa chữa.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn giờ cao điểm thường bị kẹt xe. Ảnh: HD

“Vào giờ tan tầm rất nhiều người dừng xe mua bán gây ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều nhất là đoạn cua trước cổng cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn đến cống Rạch Chanh rất nguy hiểm. Cần có chế tài mạnh hơn nữa đối với những phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông”- ông Thành Trung đề nghị.

Quốc lộ 62 hẹp, xuống cấp lại bị lấn chiếm khiến nhiều người dân bức xúc. Ảnh: HD

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết thời gian qua, nhiều lần lực lượng chức năng ra quân dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên Quốc lộ 62. Tuy nhiên, một thời gian sau tình trạng này lại tái diễn.

Để hạn chế tình trạng dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, Thanh tra GTVT tiếp tục phối hợp CSGT và các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tại các khu vực đậu đỗ, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.