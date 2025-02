Một tháng Tết, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 26.000 chuyến bay 15/02/2025 09:55

Ngày 15-2, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sân bay đã phục vụ hành khách cao điểm giai đoạn cao điểm từ ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng.

Trong đó, tổng số chuyến bay trong đợt cao điểm là 26.459 chuyến bay, trung bình đạt 882 chuyến bay/ngày. Chuyến bay quốc tế có 8.965 chuyến bay, chuyến bay quốc nội có 17.494, trung bình ngày có 882 chuyến bay/ngày.

Đặc biệt, cao điểm nhất với lượng hành khách kỷ lục đi qua sân bay Tân Sơn Nhất là ngày 23-1 (ngày 24 tháng Chạp), lên đến 1.003 chuyến và ngày 24-1 (25 tháng Chạp) với 1.002 chuyến bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 26.000 chuyến bay trong cao điểm Tết Nguyên đán 2025.

Thời gian cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ hơn 4 triệu hành khách, trung bình đạt 135.786 hành khách/ngày.

Trong đó, khách quốc tế là 1.544.721 hành khách, khách quốc nội là 2.528.863 hành khách. Ngày cao điểm nhất là ngày 2-2 (ngày 5 tháng Giêng) với 156.895 khách.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết so sánh với năm 2024, 2023 và 2020 (trước dịch), các chuyến bay đều tăng.

Cụ thể, so sánh với năm 2024 (817 trung bình chuyến bay/ngày) tăng 7.99%; so sánh với năm 2023 có 834 chuyến bay /ngày, tăng 5.77%; so với năm 2020 có 866 chuyến bay /ngày) tăng 1.82%.

Để phục vụ hành khách trong những ngày cao điểm trên, sân bay Tân Sơn Nhất đã huy động tối đa nhân lực, ứng dụng công nghệ để phục vụ hành khách tốt nhất, giải toả hành khách nhanh nhất.