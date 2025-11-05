Vỉa hè, lòng đường Quốc lộ 62 bị chiếm dụng nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn 05/11/2025 14:29

(PLO)- Lòng, lề đường Quốc lộ 62 nhiều nơi bị chiếm dụng để kinh doanh, buôn bán, khiến tuyến đường trọng điểm trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Quốc lộ 62 (QL62) là tuyến đường huyết mạch nối từ trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh đi qua các xã vùng Đồng Tháp Mười và đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp nên mật độ lưu thông của xe tải, container, xe chở hàng hóa luôn cao.

Video: Từ vỉa hè đến lòng đường Quốc lộ 62 đều đang "kêu cứu".

Thời gian qua, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường trên QL62 thường xuyên diễn ra, nếu không xử lý kịp thời, nguy cơ mất an toàn, tai nạn giao thông sẽ còn tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và đời sống người dân dọc tuyến.

Vỉa hè biến thành chợ tự phát, lòng đường thành bãi đỗ xe

Theo ghi nhận, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dọc tuyến QL62 diễn ra phổ biến, nhất là đoạn từ khu vực cống Cầu Tre đến cống Rạch Chanh và cống Bắc Đông.

Các phương tiện đậu lấn chiếm lòng đường để vào các quán ăn gần khu vực cống Cầu Tre.

Nhiều quán cơm, quán ăn buôn bán tràn ra sát mép lộ, xe tải, xe khách, xe du lịch dừng đậu ngay dưới lòng đường, thậm chí đậu ngược chiều, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ô tô xếp hàng dài lấn chiếm lòng, lề đường gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Xe máy, ô tô đậu ngược chiều bất chấp vi phạm giao thông.

Tài xế Nguyễn Ngọc Tân (phường Kiến Tường, Tây Ninh) chia sẻ: “Đoạn đường này vốn nhỏ hẹp, lại xuống cấp. Xe ra vào quán cơm không ngăn nắp, rất dễ xảy ra va chạm. Tôi từng chứng kiến vài vụ tai nạn chỉ vì người lái thiếu quan sát hoặc xe lùi bất ngờ.”.

Phương tiện ra vào thường xuyên quay đầu, lùi xe bất chấp khu vực các quán cơm đoạn từ cống Cầu Tre đến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Có trường hợp xảy ra tai nạn giao thông cho người lưu thông trên quốc lộ 62.

Người dân vô tư đậu xe để mua hàng hóa ngay đường lên dốc cống Rạch Chanh.

Không chỉ vậy, khu vực gần cống Rạch Chanh, cách đó chừng 200 m, vào buổi chiều lại trở thành điểm họp chợ tự phát. Người bán, người mua hồn nhiên tràn xuống lòng đường giao dịch, hàng hóa bày biện ngổn ngang, xe đẩy, xe ba gác chen chúc khiến giao thông hỗn loạn.

Lề đường, hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 62 bị chiếm dụng để buôn bán bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cảnh buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường khu vực cống Bắc Đông thường xuyên diễn ra vào thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần.

Chị Lê Thị Thanh Nguyệt (xã Tân Tây, Tây Ninh) cho biết: “Quốc lộ 62 nhiều đoạn hư hỏng, ổ voi ổ gà chằng chịt. Lại thêm xe đậu lấn chiếm, người dân bán hàng ven đường khiến mặt đường hẹp, cực kỳ nguy hiểm khi lưu thông, nhất là giờ tan ca".

Nhiều xe máy đậu lấn ra Quốc lộ ngay trước cổng cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn.

Xe máy, xe đạp điện đi ngược chiều ngay trước cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn.

Theo chị Nguyệt, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Vào giờ cao điểm, công nhân từ cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn (phường Khánh Hậu) ra về, xe cộ chen chúc, còn người mua bán tràn ra lòng đường gây cảnh hỗn độn. “Chúng tôi phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy biện pháp xử lý triệt để"- chị bức xúc nói.

Cần xử lý nghiêm, trả lại hành lang giao thông an toàn

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thừa nhận tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên QL62 là có và đang diễn ra phức tạp.

Ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết: “Do quá trình đô thị hóa nhanh, người dân xây nhà sát mặt đường để tiện buôn bán, dẫn đến việc lấn chiếm đất giao thông. Nhiều công trình xây dựng không theo quy hoạch, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ đường bộ".

Hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 62 bị lấn chiếm hoàn toàn.

"Trước đây, Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) từng chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với các địa phương kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lý ở địa phương còn yếu, mới dừng ở mức lập biên bản hoặc xử phạt hành chính, chưa cưỡng chế tháo dỡ triệt để"- ông Chương cho biết thêm.

Chính quyền địa phương phường Khánh Hậu, xã Mỹ An thường xuyên kiểm tra việc lấn chiếm lòng, lề đường, tuy nhiên việc làm này như "bắt cóc bỏ dĩa".

Hiện tuyến QL62 đã được bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ 4 quản lý. Để lập lại trật tự, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị này tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đồng thời, UBND các xã dọc tuyến cần quản lý chặt việc cấp phép xây dựng, ngăn ngừa các công trình vi phạm, tránh tái diễn tình trạng chiếm dụng đất công.

Bên cạnh đó, các địa phương phải làm tốt công tác quy hoạch và quản lý đất hành lang giao thông, kết hợp tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hậu quả của việc buôn bán, dựng mái che trái phép trên quốc lộ.