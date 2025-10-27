Người dân ven Quốc lộ 62: 'Xin đừng chắp vá nữa' 27/10/2025 16:27

(PLO)- Người dân xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh tha thiết mong tuyến Quốc lộ 62 sớm được nâng cấp, chấm dứt tình trạng chắp vá tạm bợ kéo dài hàng chục năm qua.

Sáng 27-10, UBND xã Mỹ An (Tây Ninh) tổ chức họp tham vấn cộng đồng về tác động môi trường, xã hội và dân tộc thiểu số của dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62 (QL62).

Buổi họp có đại diện Ban Quản lý Dự án 3 (Cục Đường bộ Việt Nam), đơn vị tư vấn thiết kế, cùng 150 người dân đại diện cho 350 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án. Đây là xã đầu tiên được tham vấn để nâng cấp dự án QL62 cùng với QL53 và 91B.

Tại đây, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã trình bày quy trình triển khai, tiêu chuẩn kỹ thuật và kế hoạch tiến độ của dự án. Toàn bộ người dân tham dự đều thống nhất ủng hộ 100% việc nâng cấp tuyến quốc lộ.

Người dân ven QL62 tham gia lấy phiếu khảo sát dự án.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng về hành lang an toàn, hệ thống thoát nước, trọng tải xe và chế độ bảo hành sau khi đường hoàn thành. Người dân kiến nghị trong thời gian chờ thi công cần duy tu tạm thời để bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Trần Văn Năm (ấp 7, xã Mỹ An) chia sẻ: “Con đường xuống cấp nghiêm trọng, tai nạn liên tục. Tôi chỉ mong đừng chắp vá nữa, làm cho xong để dân mừng. Hơn 10 năm rồi, cả tuyến gần 70 km hư hỏng nhiều quá.”

Việc sửa chữa diễn ra thường xuyên nhưng QL62 vẫn hư hỏng nặng.

QL62 là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh với các xã Đồng Tháp Mười và cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Prey Vor, dài khoảng 68 km. Sau gần 3 thập kỷ đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Mặt đường đã xuống cấp trầm trọng, hàng ngàn "ổ gà, ổ voi" lắp đầy suốt cả tuyến Quốc lộ 62 Mặt đường đã xuống cấp trầm trọng, ổ gà, ổ voi kéo dài suốt cả tuyến đường.



Hiện tại, mặt đường đã xuống cấp trầm trọng, ổ gà, ổ voi kéo dài suốt cả tuyến đường từ Âu tàu Rạch Chanh đến cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, nhiều đoạn nhìn như một "chiếc áo rách" không còn chỗ để vá.

Hiện tại QL62 đã quá tải trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng cao.

Dù có chủ trương đầu tư, kinh phí duy tu định kỳ nhưng chỉ còn các gói sửa chữa đột xuất nhỏ lẻ, khiến tình trạng xuống cấp của tuyến đường ngày càng nghiêm trọng.

Việc đậu đỗ, lấn chiếm lòng lề đường xảy ra thường xuyên trên tuyến.

"Nếu Nhà nước không có ngân sách thì mời nhà đầu tư rồi thu phí. Tôi chấp nhận đóng phí chứ kiểu này xe chạy hằng ngày không đủ tiền sửa" - anh Võ Hoàng Phúc (xã Mộc Hóa) tài xế thường xuyên đi trên tuyến này bức xúc nói.

Dự kiến QL62 sẽ được nâng cấp sửa chữa từ đoạn kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến gần cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.

Nhiều năm qua, tỉnh Tây Ninh đã liên tục kiến nghị Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam sớm bố trí thêm vốn để sửa chữa tạm nhưng vẫn chưa được đáp ứng.

Cống Rạch Chanh sẽ được nâng cấp sửa chữa để đồng bộ với QL62.

Theo UBND xã Mỹ An, dự kiến vào quý III -2026 sẽ khởi công nâng cấp dự án QL62.